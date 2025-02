Chi è Elodie, la cantautrice romana a Sanremo 2025 con “Dimenticarsi alle 7”

Per la quarta volta sul palco di Sanremo 2025 – dopo le tre precedenti esibizioni nel 2017, nel 2020 e nel 2023 con i brani ‘Tutta colpa mia‘, ‘Andromeda‘ e ‘Due‘ che si sono classificati all’ottavo, settimo e nono posto – Elodie è senza dubbio tra le artiste più affascinanti e sensuali della kermesse sanremese e (forse) della scena musicale italiana: nata nel 1990 ha iniziato il suo percorso artistico tra gli ‘studenti’ del talent show di Maria De Filippi Amici nel 2016 ottenendo una seconda posizione generale, due differenti premi (quello della critica e quello RTL 102.5) e – forse soprattutto – un ticket per il 67esimo Sanremo.

Non sorprende l’immenso successo incassato da Elodie nel coso degli anni dato che fin dalla più tenera età ha sempre respirato una certa aria artistica dentro casa, lanciando (o meglio, provandoci) la sua carriera già all’età di 18 anni con il talent X-Factor dal quale – purtroppo – venne esclusa, e ad oggi dopo un’importante serie di successi televisivi e musicali conta all’attivo quattro differenti album pubblicati; mentre sulla sua vita privata sappiamo che a lungo ha intrattenuto una relazione con il ‘collega’ rapper Marracash che si è conclusa nel 2021, un anno prima che conoscesse e iniziasse a frequentare il pilota motociclistico Andrea Iannone.

Interpretazione, canzone, performance di Elodie al Festival di Sanremo 2025

La cantante romana soprannominata Elodea – con un sagace mix tra Elodie e ‘dea’ – per la sua indiscutibile bellezza, si presenta per la quarta volta sul palco di Sanremo 2025 con il brano Dimenticarsi alla 7 sfoggiando abiti diversi ogni sera tra cui l’indimenticabile e splendido dress code della Maison Gucci dal color porpora la seconda serata in grado di recarle ancora più luce: splendida come una diva che è consapevole di piacere, l’artista è intensa e malinconica quanto enigmatica e – al contempo – brillante; raccontando con il testo del suo brano di chi ha trascorso una serata insieme e il giorno dopo si dimentica di chi ha avuto al suo fianco in una sorta di amore travolgente che si consuma in una notte e che lascia un velo di tristezza il giorno dopo, quando si innesca la consapevolezza che le cose belle sono destinate e finire.

Elodie è stupenda, questo è inopinabile e ama prendersi in giro perché dotata di quella ironia e intelligenza delle grandi artiste e la sua è un’interpretazione sublime che non cerca a tutti costi l’approvazione ma riesce ugualmente a soddisfare il pubblico in sale e quello dei suoi numerosi follower sui social; mostrandosi nel frattempo impeccabile, gentile e deliziosa con Carlo Conti come fosse una artista alle prime armi sempre grata e tanto stupita del consenso che riceve. I pregi di Elodie – quasi naturalmente – sono tanti, ma fra tutti il principale è dettato dalla voglia di esporsi, di prendere sempre posizione anche nei riguardi dei temi più ostici; mentre cercando un difetto potremmo forse citare il rischio di dar più spazio all’apparire che al suo essere.

Commenti sulla prestazione di Elodie e critica personale al brano “Dimenticarsi alle 7” che ha incantato l’Ariston

Vola sempre più in alto Elodie, certa del suo fascino e dell’allure che traspare in ogni sua performance: dagli esordi, la cantante ha compiuto molta strada e adesso ha solo voglia di ostentarlo con una prestazione che sa essere al pari delle grandi, anche se a contempo resta fermamente cosciente di quanta strada abbia ancora da percorrere: una carriera – la sua – in continua ascesa che dimostra sul palco con tutto il suo carisma e la sua sensualità, perché Elodie piace all’universo maschile ma anche a quello femminile che la considera un icona di bellezza indiscutibile. La cantante romana è tra le più elogiate della sua generazione, una di quelle che si è fatta strada senza scalpitare e a mio parere possiede tutte le carte in regole per continuare così: il suo brano – almeno, per ora – non rientra tra le prime 5 in classifica, ma sicuramente otterrà un grande successo durante il proseguimento della gara.