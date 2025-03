Elodie a Verissimo: “Ho imparato ad amare me stessa”

La cantante Elodie si è raccontata a Verissimo di Silvia Toffanin, l’artista è intervenuta nel salotto di Canale Cinque dove ha colto l’occasione per soffermarsi su diverse questioni private, oltre alla carriera fortunata che sta vivendo.

“La mia vita va oltre la musica, la mia famiglia è sincera e mi dice sempre le cose come stanno, io sono una persona sincera e non riesco a dire le bugie, è come se perdessi una parte di me, a volte mi è successo perché avevo paura del giudizio, certe cose mi mettevano a disagio. Io oggi mi guardo con più amore rispetto al passato, mi voglio bene e merito il mio amore, per prima da me, la rabbia c’è ancora, ma poca rispetto a prima, sono una che prende di petto le cose, ma l’ira ti annebbia il pensiero, mi arrabbio sempre meno” ha confessato la cantante romana lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi.

Alfonsina e Giovanni, genitori di Rocco Hunt: chi sono/ "L'amore vero esiste..."

Elodie e il possibile matrimonio con Iannone

Elodie ha raccontato qualche tempo fa il suo pensiero riguardo al possibile matrimonio, lei che da circa tre anni è legata al pilota Andrea Iannone, con il quale vive una storia d’amore speciale e ricca di emozioni. Ma le nozze non sembrano l’obiettivo primario per la coppia, anzi:

Guenda Goria, chi è: figlia d'arte, oggi pianista e attrice/ Il dolore della gravidanza extrauterina

“Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia” le parole della cantante a Vanity Fair. Riguardo alla recitazione, Elodie, pronta a interpretare il suo secondo film, ha confessato: “Il cinema mi ha dato la possibilità di empatizzare con gli altri e comprendere ancora di più me, è una grande opportunità”. Sull’amore con Iannone ha rivelato: “E’ una relazione matura, fatta di tutto, di abbracci, di amore, di lui apprezzo anche i difetti”.

Fabio Canino, chi è? Le fake news sulla malattia di Parkinson/ Ecco perchè gli tremano le mani