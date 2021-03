Elodie attacca gli haters: “Stron*i frustrati”/ “Io trans? Non lo sono, anche fosse i ca.. vostri?”

Elodie non ci sta e risponde a tono a chi la sta criticando per il provino fatto per X Factor. Era il 2008, Elodie aveva solo 18 anni, una grande passione per la musica e tentò di trovare la propria strada sostenendo un provino per X Factor. Da quel momento sono passati anni. Elodie è cresciuta, è diventata una donna e, soprattutto, è riuscita a trovare il suo posto nel mondo della musica diventando una delle interpreti più amate e seguite dal pubblico. Tuttavia, dopo il successo ottenuto come coconduttrice del Festival di Sanremo 2021 accanto ad Amadeus e Fiorello non sono mancate le critiche. I detrattori di Elodie, sui social, hanno scritto commenti durissimi nei suoi confronti a cui la cantante ha risposto. L’artista, attraverso una serie di storie si è scagliata contro gli haters dopo aver letto alcuni dei commenti che le sono stati fatti.

DURO SFOGO DI ELODIE CONTRO GLI HATERS

Elodie punta il dito contro chi la sta criticando sotto un video di anni fa. “Buongiorno sono finita su un post del periodo di quando avevo diciotto anni e ho fatto il mio provino a X Factor”, comincia così lo sfogo della fidanzata di Marracash. Elodie, poi, svela il motivo del suo sfogo. “Ho letto un po’ di commenti, del tipo: ‘Una piccola trans’. Non lo sono, anche se non credo sia un’offesa. Oppure: ‘Si vede che si è rifatta tutta’. No, non mi sono rifatta, ma anche qui, se anche fosse i ca.. vostri?. Poi hanno criticato i vestiti, ma non avevo una lira, e ho messo un pantalone e una maglietta”, aggiunge. Poi conclude svelando il motivo per cui ha deciso di parlare di tale argomento. “Tutto questo per dire che ci sono un sacco di stronzi frustrati che commentano così una ragazzina di 18 anni…che tristezza infinita”.

