Elodie finisce ancora una volta nel mirino di Davide Maggio, uno dei suoi peggiori nemici. Il noto giornalista e direttore dell’omonimo portale di tv, si è scagliato ancora una volta contro la cantante romana lanciata da Amici di Maria De Filippi. Intervenuto nel salotto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, Elodie è finita nuovamente nel mirino di Davide Maggio, che ha sollevato la questione relativa agli stadi, che ancora non avrebbero ottenuto i numeri sperati per quanto riguarda i biglietti staccati:

“Gli stadi di Elodie sono in vendita da un anno e non sono ancora sold out. Si ricorre alla provocazione solo per vendere” le parole del giornalista intervenuto su Canale Cinque e che si è espresso così sul tema. Vedremo se la Di Patrizi deciderà di replicare a distanza al giornalista, oppure se mollerà la presa e lascerà scorrere le chiacchiere come polemiche.

Elodie contro Davide Maggio: la lite a Sanremo

Davide Maggio contro Elodie, atto secondo in scena a Pomeriggio Cinque dopo il primo round di Sanremo. Nella domenica conclusiva del Festival, con la speciale puntata di Domenica In, Elodie e il giornalista si sono ritrovato l’uno contro l’altra davanti a Mara Venier, in un battibecco divenuto virale e che non ha fatto altro che acuire le vecchie ruggini tra la popstar e la penna.

Davide Maggio, sempre nel corso del suo intervento a Pomeriggio Cinque di oggi, ha concluso: “Legittimo spogliarsi, ma non spacciamolo per diritto. È solo pubblicità”. E ha poi proseguito: “Io la trovo una questione di decenza”. Vedremo se la cantante deciderà di replicare adesso al noto giornalista.

