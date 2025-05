Elodie è andata a Napoli per festeggiare l’uscita del suo nuovo album “Mi ami mi odi“, pieno zeppo di inediti. Qui, ha baciato una ragazza e il video ha fatto il giro del web diventando virale in poche ore. Ma cos’è successo? E perché il loro bacio ha fatto così tanto scalpore? Da diversi giorni Elodie è felicissima di presentare il nuovo album uscito venerdì scorso dopo una lunghissima attesa da parte dei fan che erano curiosi di scoprire le sue nuove canzoni.

Alla cantante spetta un anno davvero pieno di impegni, con un concertone al Maradona di Napoli e una tappa a Milano allo stadio San Siro. Si tratta di due date per le quali si prevede il pienone e un sold out in pochissimo tempo. E proprio per questo Elodie ha deciso di incontrare i suoi fan per tutta Italia partendo da Napoli nel giorno del suo compleanno. Qui sono accorse tantissime persone ed è stato un pomeriggio pieno di abbracci, ma a lasciare tutti a bocca aperta è stato un video che nelle ultime ore sta circolando sul web, in cui si vede la cantante che bacia una ragazza.

Elodie, chi è la ragazza del bacio? C’è il nome

Durante il saluto ai fan, la fidanzata di Andrea Iannone è stata vista mentre chiacchierava amabilmente con una ragazza ma dopo qualche parola, le due si sono date un bacio sulla bocca. Anche se in pochissimo tempo il video è diventato virale, non si tratta di certo di un. bacio passionale: le cose non sono come sembrano e non è stato un coming out della cantante. La ragazza baciata da Elodie è stata Ambrosia Fortuna, una famosa attivista con la quale è amica da tanto tempo: le due si conoscono e si stimano a vicenda, di conseguenza è stato a tutti gli effetti un semplice bacio amicale. Ecco di seguito il video tanto chiacchierato.

