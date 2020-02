Elodie: “Body shaming da Marco Masini”/ Lite a Sanremo 2020 “sono complessata…”

La partecipazione di Elodie all’ultimo Festival di Sanremo 2020 con la canzone “Andromeda” si è conclusa con un croccante retroscena che ha fatto la gioia degli amanti del gossip. In un clima già abbastanza frizzantino, era emersa anche una presunta lite tra la giovane cantante ed il collega Marco Masini. Il motivo? I commenti del cantautore sull’eccessiva magrezza della collega, tale da scatenare la sua reazione. A confermare tutto era poi stata proprio Elodie che ai microfoni di RadioDueSocialClub, ospite di Luca Barbarossa, aveva spiegato quanto realmente accaduto dietro le quinte della kermesse canora condotta da Amadeus. Quei rumors sulla presunta lite tra i due artisti, dunque, hanno trovato piena conferma da parte di una sincera ma anche “complessata” – come si è autodefinita – Elodie che ha tuonato: “È vero, Masini mi ha detto più volte ‘Mangia!’. Sono stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi”. Tutto sarebbe nato da un consiglio apparentemente innocente di Masini, che avrebbe incitato la giovane artista a mangiare. Consiglio che però si sarebbe reiterato infastidendo non poco la cantante di “Andromeda”.

ELODIE VS MARCO MASINI “HO SUBITO BODY SHAMING”

E’ stata Elodie a ripercorrere quanto accaduto nell’ambito della sua partecipazione a Sanremo 2020, accusando Marco Masini di aver fatto body shaming nei suoi confronti: “Io mi sono stancata di dovermi difendere dalle persone che pensano che io non mangi. Io mangio”, aveva spiegato ai microfoni della trasmissione radiofonica. “Quando vedi una donna che ha preso 3-4 chili non è che tu vai lì e le dici ‘Oh comunque magna de meno’, se una donna perde due chili, tu mi vedi leggermente magra e mi dici ‘Eh però devi mangiare, eh’ come se io avessi un problema alimentare, non è da stronz*, scusate?”, aveva aggiunto. Quei consigli indesiderati Masini li avrebbe dati in più circostanze. Aveva spiegato Elodie in merito: “Ci siamo incontrati a Tv Sorrisi e Canzoni per fare la copertina e mi fa: ‘Comunque mangia eh’ e io gli ho detto ‘Marco mangio’, e lui ‘Mangiati la Nutella’. Io già sono complessata per questa cosa della mia magrezza, ed è finita là. Poi ci rincontriamo io dovevo ancora esibirmi, è successo dietro le quinte del teatro Ariston mi guarda e mi fa ‘Però devi mangiare’”. Dopo quella circostanza non ci è dato sapere se ci sia stato un chiarimento, ma Elodie si era detta ancora particolarmente risentita per l’accaduto.

