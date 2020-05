Elodie cambia look per il nuovo singolo Guaranà/ Foto: lunghe treccine afro e…

Pubblicità

Sin dal suo esordio ad Amici di Maria De Filippi, Elodie si è sempre mostrata con capelli cortissimi. L’unico cambiamento nel suo look è arrivato nel colore: prima rosa, poi bruni, infine biondissimi. Per l’uscita del nuovo singolo, la cantante ha però deciso di stravolgere il suo look e stupire i fan. Addio ai capelli cortissimi per dare invece il benvenuto a lunghe treccine more, in pieno stile afro. Molto probabilmente una scelta nata per omaggiare le sonorità del nuovo singolo che uscirà a mezzanotte del 13 maggio col titolo “Guaranà”, brano composto da Davide Petrella e Dardust. “GUARANÀ è il mio nuovo singolo, esce domani a mezzanotte. – ha scritto Elodie, palesandosi nel nuovo look su Instagram – La produzione è di @dardust, le parole di @tropico_petrella, le treccine delle dolci mani di mia madre”, ha svelato.

Elodie, fan entusiasti per il nuovo look!

Elodie, dunque, cambia look e si mostra nella sua nuova veste, anche se non è chiaro se si tratti di un cambiamento momentaneo – dovuto dunque all’uscita del nuovo singolo – o se la vedremo così per un po’. La reazione dei fan non si è fatta attendere: la Di Patrizi nel nuovo look ha stupito positivamente tutti. Da Giorgia a Miss Keta, da Elisa Toffoli a Diletta Leotta, fiumi di complimenti hanno raggiunto la cantante sotto le ultime immagini postate sui social con lunghe treccine more. Elodie, insomma, sembra abbia fatto davvero centro. Sarà lo stesso anche per il suo nuovo singolo? Di certo ora tutti gli occhi sono puntati su di lei.

Visualizza questo post su Instagram GUARANÀ fuori stasera a mezzanotte su Spotify e Apple Music 💜 Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 12 Mag 2020 alle ore 4:49 PDT





