Elodie, canzone “Andromeda”/ Con il testo di Mahmood tra le sorprese del Festival (Sanremo 2020)

Elodie è riuscita ad emergere anche durante la serata duetti di Sanremo 2020, dove ha interpretato Adesso tu di Eros Ramazzotti. In sua compagnia Aeham Ahmad, il pianista siriano. In contrasto con l’outfit scelto per la serata di debutto, questa volta Elodie preferisce adottare un look più castigato. Camicia a righe con spalline e frange sulle braccia, al di sotto di un vestito nero con gonna fino alle ginocchia. Impossibile non notare anche i grandi orecchini dorati che le hanno regalato un punto luce vicino al volto. Una scelta coraggiosa per la sua esibizione quella di Elodie, che ha interpretato quasi tutto il brano con la sua sola voce. Impossibile non notare la forte emozione e felicità nell’affrontare una canzone di quella portata, sottolineata dalle espressioni della cantante. Magistrale come sempre, ha lasciato la parola al musicista solo per la parte finale e ha catturato così su di sè l’attenzione totale del pubblico. Forse non si tratta di un vero e proprio duetto, ma di sicuro uno dei più interessanti della terza serata. Clicca qui per guardare il video di Elodie e Aeham Ahmad.

ELODIE, UNA DELLE SORPRESE DI SANREMO 2020

Elodie è forse una delle sorprese di questo Sanremo 2020 e questa sera, venerdì 7 febbraio, potremo rivederla di nuovo sul palco con la sua canzone Andromeda. La serata delle cover poi non ha fatto altro che sottolineare quanto la cantante sia riuscita a maturare in modo significativo negli ultimi anni. “Una canzone di borgata cantata da una ragazza ‘nata ai bordi di periferia’ e suonata da un artista che viene dalla periferia del mondo”, scrive su Instagram, “la musica non ha confini”, dice parlando di Adesso tu, il brano di Eros Ramazzotti che ha scelto per l’appuntamento con le cover. Clicca qui per guardare la foto di Elodie e Aeham Ahmad. Prima di presentarsi sul palco, Elodie ha affrontato qualche ora di allenamento con il suo vocal coach, per prepararsi al meglio. Anche se le ore di sonno sono state poche, a fronte dell’impegno artistico, la cantante si è dovuta alzare comunque di buon mattino per affrontare un’altra giornata più che faticosa. Intanto su Instagram ha deciso di condividere i post che i fan le hanno inviato in queste ore, con apprezzamenti di vario tipo per la sua Andromeda, la canzone che ha presentato in questa edizione del Festival. “Sono nei camerini, tra poco tocca a me”, dice prima di affrontare la performance. Su Instagram ci mostra anche alcuni momenti del dietro le quinte, durante il restyling di make up.

