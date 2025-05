Dalla musica al cinema, con la stessa passione e lo stesso messaggio che la accompagna ovunque: essere libera. Elodie, brillante interprete della musica leggera italiana, sta vivendo un momento magico dal punto di vista professionale. Le sue canzoni volano e il suo volto è ormai attrattivo anche nell’industria cinematografica. L’esperienza più recente nel grande schermo è in Gioco Pericoloso, una sorta di thriller erotico in cui Elodie mette in mostra tutta la sua sensualità. Non mancano le scene hot con Adriano Giannini, ma la cantante e attrice non ha nulla di cui vergognarsi.

D’altronde, come spiega la stessa cantante, “nel cinema è tutto finzione”. “Certo un po’ di imbarazzo l’ho provato: si sta vicini durante le scene di sesso, ma è un imbarazzo sano. Non sono imbarazzata invece per mio padre e il mio compagno”, ha detto a Vanity Fair. Proprio con il compagno Andrea Iannone, lei sente di aver trovato la giusta quadratura.

Eppure gli inizi, non sono stati dei migliori. Il motociclista, ospite del podcast Say Waad?!?, ricorda ancora molto bene il primo incontro con la fidanzata Elodie, avvenuto ormai più di due anni fa. “Non mi rivolse parola, poi ci siamo ci siamo rivisti e non ci siamo più lasciati”, ha raccontato Andrea Iannone. Evidentemente la fama da ‘bad boy’ del motociclista non era un buon biglietto da visita per la cantante, ma con il tempo la cantante si è sciolta di fronte alla sua simpatia e i suoi modi di fare.

“Le chiesi se voleva la crema catalana, Elodie era di fronte a me. Le ho chiesto: ‘Vuoi?’ E lei fa ‘No, no, faccio da sola”. Io ho pensato ‘ma vai a ca*are'”, ricorda ancora divertito Andrea Iannone. Infatti, non molto tempo dopo i due si sono fidanzati…