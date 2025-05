Il mondo del gossip non smette mai di interrogarsi sul procedere delle liaison con protagonisti, ovviamente, volti super-noti. Spiccano in tal senso Elodie e il compagno Andrea Iannone, da 3 anni insieme e protagonisti di un amore in divenire. Lo si evince dall’ultima intervista della cantante da Silvia Toffanin a Verissimo; non riusciva a non sorridere, ridere di felicità. Un aspetto significativo, un atteggiamento che avvalora il racconto della loro storia d’amore come qualcosa di speciale e soprattutto inaspettato dal punto di vista di Elodie.

Andrea Iannone, fidanzato di Elodie/ "Con me ha una grande pazienza. Mi innamoro di continuo"

Proprio nel salotto di Canale 5 Elodie ha rivelato come, al primo incrocio di sguardi con l’attuale compagno Andrea Iannone, sia scattato il colpo di fulmine. Una circostanza che non aveva mai provato e che soprattutto, come da lei confessato, non prendeva nemmeno in considerazione in quel periodo: “In quel momento non cercavo assolutamente un’altra persona”. Ma, come spesso capita, l’amore arriva quando meno te l’aspetti: “Di solito ci metto un po’ a capire una persona ma con lui è stato diverso, ci siamo capiti subito; ho capito immediatamente che essere umano era”.

Rosa Di Fiore, chi è la prima pentita della mafia garganica/ “Iniziai a collaborare per amore dei miei figli”

Andrea Iannone, compagno di Elodie: la cantante più innamorata che mai. “Con lui ho trovato tutto…”.

Elodie, nella sua recente intervista a Verissimo, ha alternato parole al miele a sorrisi fragorosi, risate lucenti. Il compagno, Andrea Iannone, è evidentemente il baricentro della sua serenità e stabilità. Lo si evince dal termine squadra, utilizzato per definire il loro rapporto: “Siamo così, ci supportiamo a vicenda; è una relazione matura, adulta. C’è comprensione, ci sono abbracci, amore, è tutto davvero molto bello”.

Ora, alla soglia dei 3 anni di relazione, Elodie e il compagno Andrea Iannone sono più uniti che mai; una circostanza che è terreno fertile per una progettualità di coppia ancor più matura. Non tanto per il matrimonio, ma in particolare per il sogno della maternità: “Figli? Comincio ad avere un’età” – raccontava la cantante a Diva e Donna – “Diventare mamma è nei miei pensieri”.

Jessica Morlacchi: "Ho sentito mia cugina Elodie prima del Grande Fratello"/ "Mi ha mandato un messaggio"