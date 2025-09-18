Andrea Iannone è ormai lo storico compagno della nota cantante Elodie. L'ex pilota ha avuto in passato storie note con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Andrea Iannone è lo storico compagno della cantante, influencer ed attrice Elodie, protagonista assoluta al concerto Elodie – The Stadium Show, evento che si è tenuto a San Siro e che sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 Giovedi 18 Settembre 2025. Ma vediamo un pò chi è Andrea Iannone e com’è nata la loro storia.

Andrea Iannone nasce a Vasto il 9 Agosto 1989 ed è un ex pilota motociclistico, pilota che in passato ha ottenuto anche un discreto successo. Nel 2019 Andrea viene trovato positivo all’antidoping e viene squalificato per 4 anni; dopo è anche tornato ma la sua carriera è stata notevolmente condizionata da questo particolare evento.

Spesso Andrea è stato al centro di notizie gossip ed in passato ha avuto turbolente storie d’amore prima con Belen Rodriguez e poi con l’influencer Giulia De Lellis. Poi è arrivata Elodie, inizialmente nessuno pensava fosse una vera storia seria ma invece i due sono più legati che mai. Per Andrea va segnalata anche un’esperienza come partecipante a Ballando con le Stelle.

Andrea Iannone e l’unione con Elodie: ecco come si sono conosciuti

Nel corso di un’intervista da Alessandro Cattelan Iannone ha raccontato come ha conosciuto Elodie: “Ci siamo conosciuti in Puglia, in vacanza. Ci eravamo incontrati prima a Park Hyatt ma lei non era molto contenta, poi in quella vacanza ci siamo conosciuti e da quel momento non ci siamo più separati”. I due si sono conosciuti nel 2022 ed ora stanno insieme da oltre tre anni.

In passato ci sono stati alcuni rumors sul matrimonio, anche dettati da un anello ed anche sulla possibilità di fare un figlio e i due sembrano avere interesse nel farlo prossimamente. Elodie recentemente è tornata a parlare sul legame con Iannone e nonostante un periodo passato di crisi l’artista ha raccontato:

“Si, questa è la storia più importante della mia vita. Si tratta di una storia nata in maniera diversa rispetto a tutte le altre, noi ci siamo visti e ci siamo appiccicati, noi siamo sempre insieme”. Elodie è apparsa innamorata persa del pilota e viceversa e al momento c’è un grandissimo legame che gli lega.