Chi è la cantante lanciata al successo da Amici

Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, Elodie, che si è esibita sulle note di Dimenticarsi alle 7, torna a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, dove coglierà l’occasione per raccontarsi ancora una volta. La cantante romana lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi negli anni è divenuta una vera e propria icona pop, al punto da guadagnarsi anche la possibilità di esibirsi allo Stadio San Siro la prossima estate, dove i suoi fan si riuniranno per un evento speciale.

Negli anni la cantante è stata al centro delle polemiche, dalle quali anche di recente ha cercato di difendersi, scavando invece tra i ricordi del passato, l’artista ha confessato: “Per quel che mi riguarda è un mondo sano, non sono mai stata vittima di molestie. Da piccola, però, mentre facevo la cameriera, mi sono imbattuta in un datore di lavoro che non è stato delicato” ha detto in una intervista concessa a Vanity Fair. Sulle polemiche, la cantante ha invece tuonato: “La gente ancora s’indigna se mi spoglio, con il mio corpo faccio come voglio”

Elodie e il matrimonio con Andrea Iannone

Negli ultimi anni la cantante romana è finita anche al centro di alcune vicende di gossip per via della sua relazione con Andrea Iannone, i due sono legati da circa tre anni, anche se per il momento il matrimonio non sembra rientrare nei piani di Elodie. L’amore si può dimostrare anche senza un contratto, come rivelato dall’artista in una intervista rilasciata a Vanity Fair: “Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata” le parole della cantante romana.

L’amore tra i due prosegue, ma al momento le nozze non sembrano rientrare nei piani della coppia, chissà che tra Elodie e Andrea Iannone non possa dunque andare avanti l’amore anche senza il lieto evento.