Elodie, nata a Roma nel 1990, non ha alle spalle un’infanzia semplice. Nata nel quartiere di Quartaccio, tra la mamma, modella e cubista, e il papà, artista di strada, le cose non andavano bene. Quando lei aveva 8 anni, i genitori si sono separati: in casa non mancavano episodi di violenza e già da bambina Elodie si è ritrovata a fare da mamma alla sorella più piccola, cercando di proteggerla. La situazione in casa, inoltre, non rendeva serena la cantante romana, che si vergognava del lavoro dei suoi genitori: “Quando ho scoperto che mia madre faceva la cubista mi sono arrabbiata. Mi sembrava una cosa da poco di buono” ha spiegato qualche anno fa parlando a “Vice” della sua famiglia.

Non andavano meglio le cose neppure con il mestiere del papà, artista di strada: anche in questo caso la cantante si vergognava del mestiere del padre. I genitori di Elodie, inoltre, soffrivano di tossicodipendenza Tutto questo, oltre ad averle provocato sofferenza, ha portato Elodie a forgiare il suo carattere, insegnandole ad essere forte a fregarsene di tutto il resto. “Quello che sogno oggi è frutto di tutto ciò che sono stata prima” ha spiegato Elodie, che ha abbandonato gli studi negli anni delle superiori dopo un’infanzia piuttosto turbolenta. Il suo riscatto è arrivato però con la musica.

Elodie, chi è: il successo nel mondo della musica

Dopo essersi trasferita a Lecce e aver lavorato come cameriera e cubista, Elodie si è appassionata al mondo della musica. Nel 2015 ha preso parte ad Amici, dopo aver provato ad entrare già sei anni prima, senza successo. Questa volta l’avventura è andata meglio e nel 2016 è arrivata alla fase finale del programma, arrivando fino in fondo. Elodie, infatti, si è classificata al secondo posto al talent show. Negli anni a seguire, per l’artista sono arrivati successi su successi, con Sanremo e non soltanto.