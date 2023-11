Elodie commenta gli attacchi degli hater/ “Mi piace l’idea di dare fastidio senza fare niente di male”

Elodie commenta gli attacchi degli hater a Che tempo che fa: cosa ha detto

Elodie è stata spesso al centro di polemiche e attacchi pesanti da parte del web, a causa di alcune foto che la ritraggono sensuale e provocante. Spesso la cantante si è espressa sulla libertà del corpo femminile, ma nonostante questo gli hater tornano comunque a farsi sentire.

Andrea Iannone e Elodie/ Costretti a vivere un amore "blindato" per colpa degli haters?

L’artista, ieri, è stata ospite di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. In questa occasione è tornata a parlare proprio degli insulti sui social che riceve costantemente dichiarando: “A me piace l’idea di dare fastidio senza fare niente di male. Quello che mi rende davvero felice è essere libera di essere me stessa, sia i lati oscuri, che quelli più luminosi”. A difendere l’ex allieva di Amici dagli attacchi degli hater ci ha pensato Sabrina Salerno che ospite a Bella Ma’ ha dichiarato: “È una bellissima donna e bravissima cantante che viene attaccata solo perché ha utilizzato il suo corpo e nel 2023 quando succedono queste cose io inorridisco…sui social tutti possono versare le proprie frustrazioni”.

Andrea Iannone torna in pista dopo la squalifica, la dolce dedica di Elodie/ "Ti amo da morire"

Elodie annuncia il ritorno in Tv: in che ruolo la vedremo?

La fidanzata di Andrea Iannone, ha annunciato un possibile ritorno al cinema dopo il film Ti mangio il cuore che ha ottenuto un discreto successo. Hai avuto altre proposte cinematografiche?“, le ha chiesto Fabio Fazio ansioso di saperne di più.

La risposta della cantante ha riacceso le speranze nel pubblico: “Sì. Ne sto valutando una… devo studiare tanto. Però vorrei provare“. L’artista ha aggiunto che le è stato proposto un ruolo molto interessante che sembra piacerle particolarmente. Non rimane, dunque, che aspettare ulteriori aggiornamenti da parte della diretta interessata.

Elodie e Andrea Iannone, sorrisi e abbracci a non finire a Milano/ Spazzate via le voci di crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA