Elodie è tra i 15 big protagonisti della seconda puntata della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 con la canzone. “Dimenticarsi alle 7” condotto da Carlo Conti. Buona la prima per la cantante romana che questa sera è la seconda nella scaletta ufficiale condivisa dall’ufficio stampa di Sanremo. Dopo il debutto della prima puntata cresce la curiosità sull’outfit che indosserà dopo il ricercatissimo abito di Prada; un capo che ha saputo rendere ancora più bello e sensuale, ma che è diventato anche oggetto di critiche ed ilarità sui social. Ma passiamo alla musica: Elodie con “Dimenticarsi alle 7” ha deciso di presentarsi al publico in una chiave leggermente diversa: un brano accattivante ed ipnotico in qui convivono le sue due anime, ma che ha non ha convinto la sala stampa e web visto che non è arrivato tra i primi cinque. Sui social la canzone ha diviso, come del resto fa sempre Elodie, con alcuni fan che si aspettavano il tormentone alla “Black Nirvana” oppure “Bagno a mezzanotte”.

Questa volta la cantante si è presentata con un brano non immediato, ma che coniuga alla perfezione suoni da dancefloor a ricercatezza aurorale. In tanti sono dalla sua parte, come un utente che su X ha scritto: “la poetica del testo, l’arte nel video clip, la voce di elodie, la bellezza della performer, la ballabilità malinconica della base”.

Sanremo 2025, Elodie divide sui social

La prima esibizione di Elodie a Sanremo 2025 con “Dimenticarsi alle 7” ha lasciato il segno, ma non mancano le critiche legate in particolare ad una domanda fatta in conferenza stampa dall’inviato di Striscia La Notizia che le ha chiesto se voterebbe Giorgia Meloni. La cantante ha replicato ferma e decisa “no” – incalzata da Lucci ha poi aggiunto – “nemmeno se mi tagliassero una mano”. Un commento che, immancabilmente, ha creato un vero e proprio caso sui social con tantissimi commenti contro la cantante.

“Tranquilla, #elodie… non frega niente a nessuno di cosa voti, né di cosa canti! Puoi continuare a mostrare il culo in pubblico sostenendo che è così che si vince il patriarcato e votare #PD come hai sempre fatto!” – scrive un utente, ma fortunatamente c’è chi apprezzato la libertà di una donna in tempi così difficili – “Grande #Elodie , c’è da dire che per essere una donna , ha veramente le Palle per dire ciò che pensa”.