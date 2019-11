ELODIE/ “Con Marracash mi sento un’adolescente, la prima mossa…” (Che tempo che fa)

Bellissima, felice e raggiante per il successo professionale e l’amore che sta vivendo, Elodie Di Patrizi è ospite del Tavolo di Che tempo che fa. La cantante, reduce dalla conquista del doppio disco di platino ottenuto con “Margarita”, il singolo estivo che le ha permesso anche d’incontrare Marracash di cui si è successivamente innamorata, in attesa di nuovi impegni professionali, al tavolo di Fabio Fazio svela qualche dettaglio in più del periodo che sta vivendo. Per l’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, infatti, è davvero un momento magico. Sempre più amata dal pubblico e apprezzata da addetti ai lavori e colleghi, Elodie è sempre più protagonista della musica italiana. Nonostante sia concentrantissima sulla propria carriera, tuttavia, Elodie non toglie tempo alla sua vita privata soprattutto da quando si è fidanzata con Marracash con cui è tornata a sentirsi un’adolescente.

ELODIE: “CON MARRACASH HO FATTO IO LA PRIMA MOSSA, CON LUI TORNO ALL’ADOLESCENZA”

Se l’amore avesse un volto avrebbe sicuramente quello di Elodie che, da quando si è innamorata di Marracash, è forse ancora più bella di quanto non lo sia già. Raggiante, con gli occhi felici, la cantante si mostra così ai fans che adorano vederla serena accanto all’uomo che il destino ha deciso di mettere sulla sua strada. La storia d’amore con il rapper sta facendo riscoprire alla Di Patrizi emozioni e sensazioni che, forse, pensava di non provare più. Le farfalle nello stomaco, la voglia di stare con lui e la gioia di voler condividere la propria felicità sono i motivi che hanno spinto Elodie a pubblicare la foto del bacio scattata in Africa e che ha portato a casa migliaia di like e commenti. “Ora mi sento un’adolescente” – ha raccontato a Vanity Fair – “Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista“, ha aggiunto.

ELODIE A SANREMO 2020?

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2017 con il brano “Tutta colpa mia” scritto, tra gli altri, anche da Emma Marrone, Elodie Di Patrizi tornerà sul palco del Teatro Ariston? Il nome dell’ex allieva di Amici è stata inserita tra quelli degli artisti che potrebbero partecipare alla 70esima edizione della kermesse musicale. Amadeus annuncerà i nomi solo tra circa due mesi. Il nome di Elodie, però, non è da escludere. La cantante è una delle voci più belle degli ultimi anni e con la personalità è considerata perfetta per incollare i telespettatori davanti ai teleschermi. Dopo il successo ottenuto con gli ultimi prodotti discografici, dunque, Elodie comincerà il nuovo anno da Sanremo?



