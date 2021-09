Elodie, crisi con Marracash?/ “La nostra storia stimolante e faticosa”

Nessuna crisi e nessuna rottura tra Elodie Di Patrizi e Marracash. La cantante, in una lunga intervista rilasciata sul numero 39 di Vanity Fair in edicola fino al 28 settembre 2021, ha parlato della storia che vive da tempo accanto al collega con cui condivide la passione per la musica. Felice del momento magico che sta vivendo dal punto di vista professionale, Elodie si lascia andare anche ad importanti dichiarazioni sulla sua relazione. Nelle scorse settimane, alcuni rumors, avevano parlato di rottura che Elodie, oggi, smentisce.

Elodie è crisi con Marracash?/ L'esordio come attrice e ultimo scatto con il rapper che preoccupa i fan

Alla domanda della giornalista che le chiede come procede la sua storia d’amore con Marracash, risponde: «È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi».

Elodie, fidanzata di Marracash?/ "Considero il mio passato la mia fortuna"

Elodie: “Figli? Oggi no”

Serena, felice e con tanti sogni professionali realizzati, Elodie si gode tutto ciò che sta raccogliendo con il suo lavoro senza trascurare la vita privata. Quella con Marracash è una storia importante che la cantante vive lontano dai social condividendo pochissimo con i fan.

Nella lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, inoltre, Elodie ha parlato anche di figli. In futuro, la coppia allargherà la famiglia? «Oggi no. Perché non accetterei di essere deludente. Ho paura. Non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile», ha spiegato la Di Patrizi, sempre molto schietta e sincera nelle sue dichiarazioni.

Elodie e Marracash sono in crisi?/ "Non si vedono più insieme", la segnalazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA