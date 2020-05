Elodie, crisi con Marracash?/ “Lui è un uomo non facile, io una donna complicata…”

Pubblicità

Elodie è sempre al centro del gossip, è un personaggio che desta sempre molta curiosità e che sa ben ponderare le sue scelte quando si tratta di musica, avrà fatto lo stesso puntando su Marracash? Sicuramente non è stato facile questo periodo per tutti coloro che si sono ritrovati chiusi insieme in quarantena, volenti o nolenti, e tutti potrebbero aver messo a repentaglio il proprio rapporto impossibilitati a scappare o rifugiarsi dagli amici, come sarà andata per la neo coppia formata da Elodie e Marracash? A raccontarlo è lei stessa in un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha raccontato di quello che è successo tra momenti down e top dovuti soprattutto al fatto che sono due personaggi un po’ complicati. Lei stessa ha rivelato alcuni dettagli su questo periodo insieme: “Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”.

ELODIE SUPERA LA PROVA DEL NOVE CON MARRACASH?

A quanto pare, però, questo non ha messo a rischio la loro storia d’amore che va a gonfie vele e continua anche dopo questo difficile periodo di quarantena, una vera e propria prova del nove per chi come loro sono abituati a lunghi giri, serate, concerti ed eventi. Elodie, infatti, ha parlato anche della situazione dell’industria musicale, e da poco ha lanciato il suo nuovo singolo, Guaranà: “L’estate 2020 sarà un terno al lotto: nessuno sa quando avremo un vaccino, e l’immunità di gregge non è un’opzione. Ma anche l’energia di una canzone può aiutare, nel suo piccolo, ad alleviare il peso psicologico che sentiamo addosso.” Infine, torna sull’argomento Marco Masini al grido di: “Acqua passata, è giusto che esista un contraddittorio, lo trovo onesto. Dipende da come ti esprimi. Io non sarò mai sospetta di esaltare l’anoressia, non inviterò altre ragazze a non mangiare; è che ho un metabolismo che brucia calorie”.



