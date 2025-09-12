Elodie si racconta a cuore aperto tra presente, passato e futuro: il flop negli stadi non la scalfisce e rilancia con nuovi progetti e il Tim Music Awards

Elodie al Tim Music Awards dopo il flop stadi e il successo al cinema

Dopo il mezzo flop degli stadi, Elodie riprende con forza ed entusiasmo la sua corsa verso il successo. Questa sera, venerdì 12 settembre, è chiamata ad aizzare la folla del Tim Music Awards, dove approda con i suoi ultimi successi. In estate la cantante ha pubblicato Mi ami mi odi, il quinto album realizzato in studio in pochi anni di carriera. C’è voglia di archiviare ciò che non ha funzionato negli stadi e riprendersi le luci dei riflettori tra la gente e nelle piazze, dove Elodie funziona benissimo.

Fabrizio Corona, bomba a Falsissimo: "Elodie e i diritti LGBTQ? Tutto finto"/ Poi rivelazione hot su Belen

Il Tim Music Awards è uno di questi e la cantante, con le sue movenze e look sexy, è pronta a ritagliarsi una serata da protagonista. Così come è accaduto recentemente al cinema, nel Fuori, nel quale la cantante interpreta il ruolo di migliore amica del personaggio interpretato da Matilda De Angelis. “È una storia di amicizia, rispetto e amore. E’ un film commovente”, ha ricordato Elodie, premiata col Nastro d’argento insieme all’attrice.

Elodie e Andrea Iannone, estate d'amore: crisi ufficialmente rientrata?/ Gli ultimi avvistamenti della coppia

Elodie, la svolta inaspettata di carriera: “Non avrei mai pensato di riuscire”

Successi che probabilmente mai avrebbe immaginato di raggiungere. In tempi non sospetti, parlando nel salotto di Verissimo a proposito del suo percorso, aveva infatti ammesso di aver superato ogni più rosea aspettativa per quanto concerne la carriera. Una carriera che le ha già regalato parecchi traguardi: “Non avrei mai immaginato di avere la forza e la tenacia di riuscire”.

“Ho sempre avuto l’idea di valere poco, invece bisogna crederci”, il bel messaggio dato da Elodie a Verissimo. “Fino a qualche anno pensavo di non avere un pubblico, ora invece ho un’idea precisa di come fare i concerti”, ha confidato entusiasta la cantante e showgirl. Insomma, idee molto chiare da parte di Elodie per il futuro.

Elodie in crisi con Iannone? Le 'strane' vacanze in discoteca a Gallipoli e la lite/ "Colpa di una ballerina"