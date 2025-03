Elodie, amore a gonfie vele con Andrea Iannone: “Perdutamente innamorata di lui”

Da qualche tempo a questa parte, ormai, Elodie e Andrea Iannone sono felicemente fidanzati. La cantante non ha più paura a vivere la sua relazione con Andrea alla luce del sole. E dopo aver vissuto la prima fase della storia con il freno a mano, oggi Elodie è certa di aver trovato l’uomo della sua vita. In una intervista rilasciata a Repubblica, l’ex concorrente di Amici ha raccontato qualche curiosità relativa al primo incontro con il pilota, confidando di essersi fatta condizionare negativamente da un pregiudizio.

Pregiudizio che lo stesso Andrea Iannone ha spazzato via rimanendo se stesso, forse già da quel colpo di fulmine che aveva fatto vibrare come non mai il cuore della cantante. “Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui”, ha confessato Elodie.

Elodie e l’aneddoto sul primo incontro col fidanzato Andrea Iannone: “Quando lo incontrai…”

“Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci”, ribadisce orgogliosa la cantante che oggi non può fare a meno di Andrea Iannone. Col fidanzato d’altra parte ha formato una “grande squadra”, come ama definirla Elodie. Dove al centro ci sono il rispetto e la comprensione. “Questa è la storia più importante, è la mia relazione della vita”, dice a Verissimo l’ex stella di Amici.

Elodie, a quanto pare, non pensava potesse mai avvicinarsi ad un uomo così velocemente, ma con Andrea è stato tutto più semplice. “Appena l’ho visto, ho capito che essere umano fosse. Volevo far parte della sua vita, volevo renderlo felice”, il tenero ricordo di Elodie. Oggi, nonostante voci di crisi già ampiamente smentite, la coppia vive una fase serena e felice della propria relazione.