Elodie/ Dal riavvicinamento a Marracash al Battiti Live MSC

Anche Elodie Di Patrizi, nota come semplicemente Elodie, prenderà parte allo show Il Viaggio della musica il 25 aprile. Con all’attivo tre album a consacrazione di una carriera iniziata nel talento Amici, condotto da Maria De Filippi nel 2015, Elodie è oggi un’artista amatissima dal pubblico più giovane, ma non solo. La sua ultima hit “Bagno a mezzanotte” sta già allietando e facendo ballare molti, oltre ad aver un videoclip che appena uscito ha fatto piuttosto scalpore per aver mostrato una Elodie molto più accattivante e intrigante del solito. Come sempre la sua musica resta comunque elegante e passionale.

Durante e dopo la sua relativamente lunga storia d’amore con il rapper milanese Marracash, Elodie non è stata mai esente dal vivere da vicino il mondo del gossip e proprio negli ultimi giorni si è messa nuovamente a nudo in una serie di dichiarazioni sulla sua vita, che hanno messo in luce anche alcuni punti deboli e lati oscuri che si è trovata a vivere. Da un recente articolo di Fortementein.com, evinciamo che la cantante abbia dichiarato di aver avuto in passato alcune pesanti dipendenze dalla droga, che ha iniziato ad assumere da giovanissima. anche grazie alla carriera e alla sua immensa forza è riuscita però ad uscirne e a riscattarsi totalmente e proprio per questo sono molto importanti queste sue rivelazioni, per dare forza anche ai tanti giovani che si trovano ad affrontare le stesse difficoltà.

Elodie, fan pazzi per la cantante

Tornando però a parlare di argomenti più leggeri per quanto riguarda Elodie, un’altra foto ha fatto molto parlare i curiosi in questi ultimi giorni; una foto che ritrae la cantante immortalata a Taranto mentre assiste come una turista appassionata ai riti della Settimana Santa e mentre cammina per i vicoli della città vecchia in cui si svolge il pellegrinaggio dedicato alla Madonna Addolorata. Sui social ci sono poi sempre naturalmente gli scatti più hot di Elodie, che la cantante ha pubblicato e che come spesso accade hanno subito infiammato la platea dei visitatori dei suoi profili: nello specifico una foto mentre indossa una salopette cortissima pronta ad infiammare il web. Tolte tutte queste piccolezze da gossip siamo sicuri che sul palco de Il Viaggio della Musica saprà incantare come sempre con la sua performance e la sua bellissima voce.

