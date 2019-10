Elodie dedica d’amore a Marracash/ Cita Grey’s Anatomy: “La mia persona..”

Ormai Elodie e Marracash sono una coppia, lo sappiamo bene. Lo sappiamo da quando lei stessa ha pubblicato la foto del loro bacio gridando al mondo il loro amore e confermando i rumors nati dalla loro collaborazione all’ultimo successo estivo. Lei stessa alza il velo su questa relazione in una recente intervista a Vanity Fair in cui racconta il perché di quel gesto: “Eravamo in Africa, felici, era un modo per fargli capire che ci tenevo. Poi è il mio fidanzato, mi viene voglia di dirlo a tutti”. Messo da parte l’annuncio ufficiale, i due si sono lanciati in questa relazione senza esclusione di colpi e mentre la loro musica continua ad affollare le radio, sui social le foto di coppia e le storie di serate insieme, di baci e coccole non manca e anche qualche ora fa l’ex ugola d’oro di Amici ha pensato bene di pubblicare una loto foto insieme accompagnandola con una didascalia che ricorda molto una famosa citazione di Grey’s Anatomy.

LA DEDICA DI ELODIE A MARRACASH

In particolare, Elodie ha scritto: “La mia “Persona” preferita❤️” indicando proprio Marracash e il rimando alla serie e a quelle parole riferite da Ellen Pompeo al suo amato Dr Stranamore non è sfuggito ai patiti del medical drama. A quanto pare le cose tra i due vanno avanti a gonfie vele e lei stessa ha poi ammesso nella sua intervista al settimanale che tutto è nato proprio durante la preparazione del singolo Margarita, è stato allora che ha raccolto un segnale che non ha avuto bisogno di molte spiegazioni: “Sul set del video ho capito che mi piaceva perché ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai“.

Ecco lo scatto del momento:

