Elodie di Patrizi “Non prendo integratori per dimagrire”/ Dal flirt con Marracash a..

Elodie di Patrizi nell’occhio del ciclone e non per una sua nuova, presunta, fiamma, ma per una serie di articoli e rumors che parlano della sua vita privata e, in particolare, del suo statuario fisico. Chi ha seguito la cantante ad Amici, e subito dopo, sa bene che spesso lei ha fatto l’indossatrice e la modella proprio per via della sua altezza e delle sue misure ma alla fine ha optato per la strada della musica, l’unica che la fa sentire davvero viva. Le novità per lei non mancano in questo ambito ma le polemiche riguardano altro ovvero la possibilità che per dimagrire lei abbia usato una serie di integratori. In particolare, Elodie di Patrizi ha usato le storie di Instagram per rispondere a tutti coloro che le hanno scritto in privato dicendole che ci sono una serie di articoli sui social che parlano di un suo “dimagrimento aiutato dagli integratori”, cosa che lei ha negato fermamente.

ELODIE DI PATRIZI DAL FLIRT CON MARRACASH ALLE “DIETE”

In particolare, proprio poco fa, telefono alla mano, Elodie di Patrizi ha dato il buongiorno alle sue fan e ha subito rilanciato: “Non è così. Io non c’entro niente, non comprate nulla, non sono affidabili. Comunque se ci fosse davvero bisogno di dimagrire fidatevi dei professionisti, fate sport e diffidate da queste cose e da questi articoli“. La cantante ha deciso così di chiudere questo inizio di polemica che rischiava di travolgerla dopo il gossip nato dalla foto di un bacio che ha scambiato con Marracash, suo compagno di avventura nella lotta ai tormentoni estivi (con Margarita ha portato a casa disco d’oro e con i The Kolors il platino). Come andrà a finire questa storia? Forse è solo l’amore la ragione che la rende così bella e luminosa o è merito della musica?

© RIPRODUZIONE RISERVATA