Elodie “donne vittime di competizione”/ “Salvini? Offese gratuite a Sylvestre”

Elodie è una delle regine dell’estate 2020 con “Guaranà” e “Ciclone”. La ex voce di Amici di Maria De Filippi ha finalmente trovato la sua dimensione artistica e si sta godendo un anno di grandi successi. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con “Andromeda” (scritta per lei da Mahmood), la cantante si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera (data 9 agosto 2020) parlando proprio di come questo 2020 sia stato un anno pazzesco. “Ero carica come un’atleta”- ha dichiarato la cantante che con “Andromeda” ha dominato le classifiche e si stava preparando al suo primo tour ufficiale. Naturalmente è saltato tutto per via del Coronavirus: “sono stata fermata dal lockdown, come tutti, ma sono tornata sul palco appena si è potuto”. La cantante si è poi soffermata sul mondo della musica e sull’importanza di fare gruppo con e tra le donne. Proprio per questo motivo Elodie ha pensato bene di mettere su una squadra tutto al femminile: “sono così orgogliosa di queste ragazze bravissime, una dj e due cantanti che non voglio siano solo coriste, ma protagoniste assieme a me. Mi piace lavorare con loro perché noi donne ci capiamo. Abbiamo bisogno, specie in questo periodo, di imparare a giocare in squadra come gli uomini fanno da sempre”.

Elodie da Amici alla polemica con Matteo Salvini

Elodie si è soffermata sul ruolo delle donne nel mondo della musica precisando che la complicità tra donna c’è, ma che spesso si è vittima di una “competizione inutile”. “Dobbiamo conoscerci e fidarci reciprocamente e questo deve partire da noi” – ha sottolineato la fidanzata di Marracash che ha anche aggiunto “i palchi sono governati dagli uomini. Serve un tifo vero, di sorellanza”. Subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, la cantante è stata protagonista di una polemica scoppiata per via di alcuni commenti fatti da Marco Masini sulla sua “magrezza”. Sui giornali si è parlato di body shaming, anche se l’interprete di “Andromeda” ha chiarito la cosa argomentando e lanciando una importante riflessione: “mon lascio passare niente e se vedo anche delle mini-ingiustizie non le tollero. Gli uomini sono interessanti anche quando hanno dei difetti, non capisco questa ricerca spasmodica di dover piacere che hanno le donne, la nostra grande paranoia. Ci sono cose più importanti. E la colpa è sempre anche un po’ nostra”. Poco dopo poi è stata la volta della polemica scoppiata con Matteo Salvini dopo che il leader della Lega ha offeso il cantante Sergio Sylvestre per via del piccolo errore durante l’inno di Mameli. A differenza di tanti altri artisti che hanno preferito tacere, la cantante di Amici ha fatto sentire forte e chiara la sua voce: “quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Non mi piace come la Lega cerca di accalappiare voti. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci”. Del resto chi più di lei, romana ma di origini creole, può aver vissuto sulla propria pelle il problema dell’integrazione, anche se parlando dell’Italia ha detto: “ho sempre trovato una grande famiglia, gente che accoglie il diverso. Il Paese è meglio di chi lo rappresenta. Certo, c’è tanta ignoranza e sarebbe bello che chi ci governa la diminuisse, anziché far leva su quello”.