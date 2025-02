Tra le protagoniste di Sanremo 2025 c’è senza dubbio Elodie. Quella di quest’anno è stata la sua quarta partecipazione in gara, durante la quale ha presentato il brano Dimenticarsi alle 7, conquistando applausi dalla stampa e dal pubblico. La canzone ha debuttato al settimo posto nella classifica di Spotify, facendo pensare a molti che possa arrivare almeno nella top 10 della classifica finale del Festival. Una volta terminata l’avventura sanremese, però, sembra che la cantante abbia grandi progetti, non solo professionali, con i suoi due concerti negli stadi, ma anche personali. A quanto pare, infatti, sarebbe pronta ad avere un figlio.

“Comincio ad avere un’età, ho una relazione stabile, diventare mamma è nei miei pensieri”, ha detto la pop star in un’intervista rilasciata a Diva e Donna. Si tratta di una dichiarazione inaspettata, considerando che, prima d’ora, la cantante non aveva ancora parlato di questo aspetto della sua vita. Ricordiamo che, da circa due anni e mezzo, è legata ad Andrea Iannone. La loro relazione è iniziata dopo la fine dell’amore travolgente con Marracash, caratterizzato da vari tira e molla. Addirittura, l’ex allieva di Amici l’aveva definito l’amore della sua vita.

Elodie brilla a Sanremo 2025: e pensa ad avere figli con Andrea Iannone

Nel 2021, però, la storia con Marracash è giunta ufficialmente al termine e, nel 2022, Elodie ha incontrato Andrea Iannone. A distanza di quasi tre anni, la storia con il pilota di Motogp procede a gonfie vele e la cantante è più innamorata che mai. “Lo accompagno spesso e quando torna ai box tutto sudato lo trovo molto sexy. Sono innamorata, ammiro Andrea per la sua onestà, la forza e la sensibilità, ha affrontato gli urti della vita con dignità. Mi piace il suo sudore, mi piace tutto di lui. Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero perdutamente innamorata di lui. Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Uno così me lo tengo non stretto, ma strettissimo”, ha detto a Diva e Donna.

Insomma, parole forti che dimostrano quanto sia innamorata del fidanzato, che probabilmente l’ha accompagnata alla finale di Sanremo 2025. A maggio compirà 35 anni e, arrivata a questo traguardo, starebbe pensando di diventare mamma per la prima volta. Prima, però, la aspettano due eventi importanti: i concerti allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Maradona di Napoli, previsti per il prossimo giugno.