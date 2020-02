ELODIE E AEHAM AHMAD, DUETTO SANREMO 2020/ Adesso tu più nelle sue corde di Andromeda

Il duetto che vede protagonisti a Sanremo Elodie e Aeham Ahmad apre una polemica sull’artista romana classe 1990. In molti dopo la sua prima esibizione sul palco del Teatro Ariston hanno sottolineato come il suo brano in gara, Andromeda, fosse decisamente fuori dalle sue corde. Riportando Adesso Tu di Eros Ramazzotti a Sanremo ha dimostrato ancora una volta di avere una splendida voce e chissà che non fosse più adatta una canzone del genere, più vicina al pop, per lei. In molti infatti hanno trovato il brano scritto da Mahmood decisamente lontano dal genere di solito proposto da Elodie. Questa svolta “rap” della ragazza infatti non convince e la speranza è che possa quanto prima tornare a cantare canzoni proprio come quella di Eros Ramazzotti. (agg. di Matteo Fantozzi)

“ADESSO TU” TORNA A SANREMO

Elodie e Aeham Ahmad daranno vita a un duetto intriso di emozioni sul palco del Festival di Sanremo 202; il teatro “Ariston”, infatti, ospiterà il “pianista delle macerie”, divenuto celebre sul web per i video in cui suona il proprio pianoforte in alcuni desolanti scenari di distruzione nella sua Siria. L’inedito duo si esibirà in uno dei più celebri brani di Eros Ramazzotti, “Adesso Tu”. Una canzone senza tempo, capace di divenire un evergreen senza “se” e senza “ma”, tanto da essere nota anche ai più giovani. Seppur meno poderose di quelle in possesso di colui che ha reso lustro ad “Adesso Tu”, le corde vocali di Elodie regaleranno melodie che il tocco vellutato, quasi magico di Aeham Ahmad tramuteranno in qualcosa di ancor più accogliente. Possibile, pertanto, che la loro reinterpretazione della canzone risulti inedita e non è escluso che possa conquistare il favore del pubblico a casa, per la gioia delle emittenti radiofoniche e per le app che consentono di scaricare musica sui dispositivi mobili, sulla falsa riga del successo riscontrato alcuni anni orsono da Nek con la sua cover di “Se telefonando”.

ELODIE E AEHAM AHMAD, DUETTO SANREMO 2020: CHI È IL PIANISTA SIRIANO

Come detto, Elodie proporrà a Sanremo 2020 un duetto con Aeham Ahmad, pianista proveniente dalla Siria. In occasione di un’intervista recentemente rilasciata ad alcune testate giornalistiche del nostro Paese, il musicista ha descritto la difficile realtà siriana, il cui scatto che lo ha reso protagonista ne ha fornito una drammatica testimonianza. Ha fatto il giro del web, per l’appunto, una foto che, nel ritrarlo suonare lo strumento che per lui rappresenta una sorta di seconda pelle, lascia intravedere sullo sfondo uno scenario di devastazione e dominato dalle macerie. Il pianista ha raccontato di un’infanzia terribile, trascorsa nel campo profughi di Damasco, e che a incoraggiare la sua passione per la musica fu suo padre. “Con il trascorrere degli anni – ha commentato – ho capito che avevo in mano gli strumenti per cambiare la mia vita, come succede a chi studia medicina o legge”. Così, il 5 dicembre scorso Aeham Ahmad ha partecipato in diretta al talent show “X Factor”, uscendo dall’anonimato e togliendosi una prima, grande soddisfazione, che sta per essere bissata sul palco del teatro “Ariston”.

ELODIE ALLA CERCA DI VOTI DALLA GIURIA PER SCALARE LA CLASSIFICA: IL SUO PERCORSO AL FESTIVAL DI SANREMO 2020

Elodie sorprende con la sua sua bellezza, col sex appeal e con una malizia che incanta il pubblico di Sanremo 2020. Avvolta in un tubino mozzafiato disegnato da Donatella Versace, la bellissima ex concorrente di Amici, nonostante abbia dato prova di avere per le mani uno dei pezzi più forti del 70esimo Festival della canzone italiana, cattura gli sguardi di tutti contendendosi la palma della più bella con l’altra grande protagonista di questa edizione, Diletta Leotta. Il brano Andromeda è estremamente pop: scritto per lei da Mamood, vincitore del Festival nel 2019, è una canzoncina ritmata che ti resta appiccata in testa come un tormentone destinato a trovare ampia diffusione anche in radio. Ed è proprio nel primo verso Elodie si ispira tantissimo a Mamood (“Dici sono una grande stronza che non ci sa fare, una donna poco elegante ma tu non lo sai non lo saprai cosa per me è il vero dolore, ndr) replicandone fraseggi, vocalizzi, vibrati, perfino le movenze a ritmo di musica. “Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda”, canta poi Elodie nel suo brano: esplode il ritornello ed esplode pure l’Ariston, che inizia a portare il tempo.

Oltre a prendere il testimone di Mahmood, protagonista indiscusso dell’ultimo Sanremo, Elodie domina il palcoscenico, tanto da farsi perdonare anche qualche lieve incertezza dovuta all’emozione. Al termine della seconda serata, domina la classifica provvisoria in seconda posizione: è chiaro che la giuria si è riconosciuta nel suo messaggio e nelle parole di un brano destinato ad avere successo. D’altra parte, la performance si è rivelata degna di nota, nonostante Andromeda sia un pezzo difficile da cantare, ma Elodie, a dispetto delle premesse, porta in scena un ottimo risultato, con un brano destinato a diventare un tormentone. Proprio come “Soldi” di Mahmood, infatti, Andromeda sarà una hit in radio e verrà ascoltata su tutte le spiagge italiane, come un vero successo. Quella di Elodie featuring Mamood è infatti un’operazione di marketing ben riuscita, che ha trovato il suo culmine su Instagram con l’annuncio dell’uscita di Andromeda su Youtube. Riuscirà Elodie a replicare il successo che lo scorso anno ha investito Mahmood? Non resta che attendere a serata di domani.



