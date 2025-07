Elodie e Andrea Iannone, le indiscrezioni sulla crisi in corso

In questi giorni è ormai di dominio pubblico il gossip legato ad una presunta crisi in corso tra Elodie e Andrea Iannone. Le indiscrezioni dell’ultimo periodo hanno fatto luce proprio sul loro rapporto e sulle motivazioni che avrebbero provocato una frattura nella loro relazione. Si vocifera di un malumore del motociclista, che si sentirebbe trascurato per via dei troppi impegni lavorativi della fidanzata (la cantante è reduce da due concerti evento negli stadi), ma non solo.

Più di recente, infatti, la mamma di Elodie sarebbe stata avvistata da alcuni fan a San Siro al concerto di Marracash, ex fidanzato della figlia. Tanti piccoli indizi che lasciano intendere che non solo ci sarebbe una crisi con Iannone ma, al tempo stesso, un potenziale riavvicinamento al rapper. Intanto il settimanale Gente ha ricostruito la questione lanciando un’indiscrezione bomba: la crisi in corso nella coppia potrebbe essere partita dal semplice tweet di una fan.

Elodie e Andrea Iannone, dal fatidico tweet alla presunta proposta di matrimonio

Secondo Gente, tutto sarebbe partito da un tweet di una ragazza che avrebbe fatto luce sul rapporto tra Elodie e Andrea Iannone: “Elodie si lascia con Iannone dopo che lei e Marracash si sono dedicati Niente canzoni d’amore negli stadi a distanza“. Trattasi di un brano speciale sia per la cantante che per il rapper, pubblicato nel 2015 e che i due ex fidanzati hanno cantato nelle rispettive date negli stadi, lei l’8 giugno a San Siro e lui il 25 giugno, sempre nello stadio milanese. Da quel tweet, poi, sarebbe esploso il gossip sulla crisi tra Elodie e Andrea Iannone.

La coppia è stata vista insieme per l’ultima volta a inizio giugno, durante il concerto della popstar a San Siro; da quel momento il silenzio, soprattutto social, con il motociclista che si è dedicato allo sport e la cantante che si è concessa qualche giorno al mare con amici. Eppure, in tutto ciò, potrebbe anche arrivare il clamoroso colpo di scena: come riporta sempre il settimanale Gente, l’intenzione di Iannone sarebbe quella di sposare la sua fidanzata. Matrimonio in vista per la coppia dopo il fermento dell’ultimo periodo?