Elodie e Andrea Iannone paparazzati di nuovo insieme: torna il sereno dopo la presunta crisi

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone. Dopo il grande successo del concerto della cantante a San Siro, all’inizio di giugno, erano iniziate a circolare voci su una possibile crisi tra i due. Il motivo? La coppia, solitamente molto attiva sui social, era scomparsa dai radar per diverse settimane. A ciò si erano aggiunti alcuni presunti messaggi dell’ex allieva di Amici con un altro ragazzo e, come se non bastasse, la madre di lei era stata avvistata al concerto dell’ex compagno della figlia, Marracash. Insomma, una serie di coincidenze che avevano alimentato i sospetti su una possibile rottura, dopo circa tre anni di relazione.

Dopo diversi giorni di silenzio, però, la Di Patrizi ha finalmente messo a tacere i gossip, pubblicando una foto che la ritrae a letto insieme a Iannone, con tanto di bacio. Poco dopo, ha condiviso anche alcuni scatti di una vacanza romantica col fidanzato, mostrando tutta la complicità e la passione che li unisce. E, nel caso ci fossero ancora dubbi, i due sono stati recentemente paparazzati per le vie di Roma dal settimanale Chi, intenti a scambiarsi baci ed effusioni.

Elodie e Iannone sempre più uniti: la verità sulla crisi

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, si vedono Elodie e Andrea Iannone passeggiare per le vie di Roma mano nella mano e scambiarsi baci. In seguito, la coppia è stata immortalata durante una cena romantica, tra risate, complicità e abbracci. Non è chiaro se la presunta crisi ci sia davvero stata o se si sia trattato solo di rumors infondati, ma una cosa è certa: oggi i due appaiono più uniti e innamorati che mai. Chi sperava in un ritorno di fiamma con Marracash dovrà quindi arrendersi: la cantante sembra sempre più presa dal suo Andrea.