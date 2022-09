Elodie e Andrea Iannone di nuovo insieme/ Sorrisi e abbracci a Milano, lo scoop…

Elodie e Andrea Iannone, sorrisi e abbracci a Milano: le immagini di Chi

Elodie e Andrea Iannone sembrano non volersi più nascondere: quella che è presto diventata la coppia dell’estate 2022 ora è uscita allo scoperto. Non attraverso annunci ufficiali sui social, ma attraverso uscite pubbliche, passeggiate in centro città, sorrisi, abbracci e baci alla luce del sole. Gli ultimi avvistamenti sono ad opera di Chi: la rivista di Alfonso Signorini li ha infatti pizzicati insieme a Milano, dove abita lei, a passeggio nella zona della Darsena, per poi fare rientro a casa della cantante di Tribale e passare la notte assieme.

Il feeling è sempre più evidente, tra gli abbracci di lui e i sorrisi di lei: la coppia è ormai al centro del gossip da diverse settimane e vorrebbe non nascondersi più. D’altronde la loro frequentazione è iniziata ormai da qualche settimana: galeotta è stata questa bollente estate 2022, che i due hanno trascorso quasi sempre insieme, tra la Puglia e la Sardegna. Proprio in Costa Smeralda erano stati pizzicati assieme a un gruppo di amici, tra cui Diletta Leotta. E, proprio in quell’occasione, i due si sono sensibilmente avvicinati tra abbracci e baci che dicono quasi tutto.

Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più

L’estate 2022 di Elodie e Andrea Iannone è stata contraddistinta dalle insistenti voci sul loro presunto flirt. Dopo le vacanze in Sardegna, la coppia è stata pizzicata a Lugano, dove abita il campione di motociclismo, e la scorsa settimana a Milano per un pranzo in compagnia nel capoluogo lombardo. I due sembrano essersi trovati ed innamorati, ritrovando il sorriso dopo tanto: Elodie, in particolare, sembra aver dimenticato Marracash, con il quale ha avuto una lunga storia d’amore prima dell’improvvisa rottura.

“Se Iannone si è lasciato andare ai sentimenti senza esitazioni, Elodie è stata più cauta. Nel suo cuore ancora si sta rimarginando la ferita lasciata dalla rottura con Marracash” scrive Chi a corredo degli scatti della coppia. L’ex allieva di Amici ha infatti avuto difficoltà ad allontanarsi dal rapper, del quale si era detta ancora innamorata e spiegando come nessun altro ragazzo sarebbe stato alla sua altezza. Ora, però, il suo presente ha un nome e cognome: Andrea Iannone. La coppia uscirà presto allo scoperto anche sui social?

