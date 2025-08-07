Elodie e Andrea Iannone smentiscono ancora una volta la crisi: gli ultimi avvistamenti

Estate turbolenta per Elodie. Dopo alcune polemiche legate ai suoi concerti negli stadi San Siro di Milano e Diego Armando Maradona di Napoli – durante i quali, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero stati venduti biglietti a soli 10 euro per riempire gli spalti – la cantante si è trovata al centro anche di voci riguardanti la sua vita privata. Qualche settimana dopo gli show, infatti, è circolato il rumor di una possibile crisi con il compagno Andrea Iannone, con cui fa coppia fissa da circa tre anni. I due si sono conosciuti e legati nell’estate del 2022, diventando in poco tempo inseparabili.

L’ex allieva di Amici ha più volte dichiarato pubblicamente il suo amore per Iannone, definendo la loro come la storia più importante della sua vita. Insomma, tutto sembrava procedere a meraviglia, finché, nell’estate del 2025, non è iniziata a diffondersi l’indiscrezione di una possibile crisi – e conseguente rottura – tra i due. Solitamente attivi sui social, sono improvvisamente spariti dai radar per diversi giorni, alimentando ulteriormente i sospetti. Poco dopo, però, la cantante romana è riapparsa online condividendo alcune foto romantiche insieme al compagno, mettendo a tacere le voci.

Elodie e Andrea Iannone innamorati: via le voci di crisi

Tuttavia, lo scetticismo del popolo del web non si è placato. Difatti, diversi utenti hanno iniziato ad ipotizzare che le immagini condivise da Elodie fossero solo un tentativo di calmare il gossip, senza che la coppia fosse davvero tornata alla serenità di un tempo. Ma poche ore fa, Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram una foto che sembra mettere fine a ogni dubbio. Nello scatto, ricevuto da un fan, si vedono la cantante e Iannone insieme a Porto Cesareo, abbracciati e visibilmente complici. Insomma, che ci sia stata o meno una crisi non è chiaro, ma una cosa è certa: adesso i due sembrano più uniti e innamorati che mai.