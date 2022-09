Elodie e Andrea Iannone fidanzati?/ Intesa difficile da nascondere tra effusioni…

Elodie e Andrea Iannone: estate galeotta?

Per tante coppie che, durante l’estate 2022 si sono dette addio, in primis quella di Ilary Blasi e Francesco Totti, c’è anche una coppia che potrebbe diventare ufficiale. Stiamo parlando di Elodie e Andrea Iannone. Entrambi ufficialmente single, hanno infiammato le ultime settimane mostrandosi spesso insieme. Secondo quanto raccontato dal settimanale Nuovo, la scintilla sarebbe scattata in Sardegna dove Elodie si trovava in vacanza con le amiche tra le quali Diletta Leotta e Rossella Fiammingo.

“Secondo i bene informati, tra i due ci sarebbe un’intesa difficile da nascondere, esplosa durante una cena a Porto Cervo, tra baci ed effusioni inequivocabili”, scrive il settimanale Nuovo. I due, poi, dai fan, sono stati pizzicati più volte insieme, ma per il momento, pare ci sia una semplice amicizia.

Elodie e Andrea Iannoni: nuovo capitolo dopo gli ultimi amori?

Di fronte al gossip che li ha investiti, Elodie e Andrea Iannone non hanno mai commentato preferendo la strada del silenzio. Per entrambi, tuttavia, la conoscenza potrebbe essere l’occasione per dimenticare gli amori finiti. Iannone, dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, ha avuto una storia con Giulia De Lellis. Poi tanti flirt sempre puntualmente smentiti da Iannone che, ora, è concentrato sulla propria vita lavorativa.

Elodie, invece, è reduce dall’importante storia con Marracash. Nonostante i fans sognino il ritorno di fiamma dopo averli visti l’uno al concerto dell’altra e viceversa, pare che tra i due ci sia solo un’amicizia. Per entrambi, dunque, arriveranno presto novità sentimentali?

