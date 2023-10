Elodie e Andrea Iannone in crisi?/ L’indiscrezione di Deianira Marzano: “Voci di corridoio ma…”

Elodie e Andrea Iannone: amore in crisi?

Tra le coppie nate a sorpresa c’è sicuramente quella formata da Elodie e Andrea Iannone che, dopo essersi incontrati nell’estate 2022, hanno deciso di provarci dando vita ad una storia che ha riportato la voglia di amare ad entrambi. Una relazione che i due stanno vivendo con discrezione condividendo, tuttavia, qualche momento importante sui social dove hanno regalato ai fan anche delle dediche e delle foto di coppia. Le ultime pubblicate da Elodie risalgono allo scorso 9 agosto quando la cantante ha dedicato anche delle dolci parole al fidanzato in occasione del compleanno del fidanzato.

“Com’è bello vivere insieme a te. Auguri mio amore, ti amo”, aveva scritto la cantante. Da quel momento, Elodie non ha più pubblicato contenuti di coppia concentrandosi sulla sua carriera. Una scelta che, tuttavia, ha scatenato i commenti del web.

Di fronte al silenzio social di Elodie e Andrea Iannone, una follower di Deianira Marzano ha chiesto all’esperta di gossip se i due fossero in crisi. La Marzano, così, ha deciso di rispondere spiegando che, stando ad alcune voci di corridoio, i due non starebbero attraversando un momento sereno augurandosi, però, che non sia vero.

“Iannone ed Elodie in crisi? Si vocifera una crisi ma sono solo voci di corridoio. Spero tanto di no”, ha scritto Deianira. La coppia che sta insieme da un anno e che ha scelto di vivere in Svizzera, sarà realmente in crisi? I fan si augurano di no.

