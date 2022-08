Elodie e Andrea Iannone “insieme in Sardegna”, nuova coppia?/ I rumors…

Elodie e Andrea Iannone “insieme in Sardegna“: è nata una nuova coppia?

I gossip in questa calda estate 2022 si rincorrono a vicenda, dalla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti alle presunte voci di crisi tra Claudio Amendola e Francesca Neri, presto smentite dall’attore. Ma per alcune coppie che si sono definitivamente mollate o che sono in una fase di stallo, ce ne sono altre che sarebbero pronte ad uscire allo scoperto. È di questi giorni, infatti, l’indiscrezione di un presunto affaire sentimentale tra Andrea Iannone ed Elodie, già pizzicati a cena insieme e su cui si sono accesi i riflettori della cronaca rosa.

A confermare la presunta intesa che unisce l’ex pilota e la cantante è una Instagram story di Amedeo Venza, condivisa sul proprio profilo. Il blogger ed esperto di gossip ha infatti condiviso una chicca di gossip sulla possibile nuova coppia dell’estate: “Boom! Elodie e Andrea Iannone insieme in Sardegna! Chi li ha visti fa sapere che i due erano sempre insieme in atteggiamenti poco equivoci“. Che sia dunque arrivato il momento di ritrovare l’amore per entrambi?

Elodie e il riavvicinamento a Marracash: gli indizi che facevano sperare i fan

Il possibile flirt tra Andrea Iannone ed Elodie è un nascente gossip di metà agosto, eppure gli indizi di questi giorni potrebbero confermare. L’ex pilota di motociclismo è da tempo single, dopo le chiacchieratissime storie d’amore con Belén Rodriguez e Giulia De Lellis, e si è rilanciato in tv partecipando all’ultima edizione di Ballando con le stelle. Elodie, protagonista dell’estate con la hit Tribale, sembrava invece destinata ad un ritorno di fiamma con Marracash, e gli indizi delle ultime settimane avevano fatto ben sperare e sognare i fan.

Erano ormai pochi i dubbi sul riavvicinamento tra il rapper e l’ex allieva di Amici, ora dominatrice delle radio con le sue canzoni. Lei era stava avvistata al concerto di lui questa estate, segno che il legame tra i due non si è mai realmente spezzato. Ed aveva anche parlato del loro rapporto in un’intervista a La Confessione, definendo Marracash come “la persona che amerò di più in tutta la mia vita“. Tanti, piccoli indizi che hanno fatto credere a un ritorno di fiamma. Ora, però, irrompe prepotente il gossip su Andrea Iannone, in attesa di scoprire la realtà dei fatti.













