Elodie e Andrea Iannone nuova coppia? Pizzicati a cena/ “E’ rimasto folgorato…”, e Marracash?

Elodie e Andrea Iannone paparazzati a cena insieme, nuova coppia?

Elodie e Andrea Iannone paparazzati insieme a cena. La cantante archiviata la relazione con Marracash sta trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda con un gruppo di amici. In questa occasione avrebbe fatto la conoscenza di un volto molto noto al gossip, Andrea Iannoni, ex compagno di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Andrea Iannone e la cantante sono stati beccati mentre trascorrevano una cena in compagnia di altri amici. Secondo il portale The Pipol Gossip, Andrea Iannone sarebbe rimasto talmente stregato da Elodie da non averle staccato gli occhi di dosso. Come si legge sul portale: “Alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari”.

Elodie, di nuovo con Marracash?/ Ormai pochi dubbi sul ritorno di fiamma

La cantante si è di recente dichiarata innamorata persa del suo ex Marracash ma ha definito impossibile una storia con lui. Alla fine della serata i due sarebbero rimasti da soli tanto che i fan già sognano una nuova coppia per l’estate. Andrea Iannone è single da diverso tempo pur non nascondendo l’intenzione di mettere su famiglia. Magari la cantante potrà essere la donna giusta.

Elodie vs Giorgia Meloni e programma Fratelli d'Italia/ "A me sinceramente fa paura…"

Elodie innamorata persa di Marracash: “E’ la persona che…”

Elodie ha dichiarato di essere innamorata persa di Marracash. Il cantante era stato avvistato alla data milanese del tour di Elodie mentre lei l’omaggiava con il brano Niente canzoni d’amore. Durante il programma La Confessione, la cantante ha dichiarato di essere perdutamente innamorata di Marracash: “Io sono ancora innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”. Elodie ha ripercorso poi l’inizio della loro relazione: “È rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv. Mi diceva: ‘La tua storia in realtà è un punto di forza’. Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno”.

Elodie esordisce al cinema/ Interpreterà la moglie di un boss mafioso

Per la cantante, Marracash continua ad essere un punto di riferimento. I due sembrano essere rimasti in ottimi rapporti tanto che Elodie ha rivelato: “È una persona molto importante per me, se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui. Nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di Marracash”, ha spiegato. Poche parole che sottolineando quanto Marracash abbia segnato un profondo solco nella vita di Elodie che non riesce a dimenticarlo.











