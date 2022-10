Elodie e Andrea Iannone più vicini che mai/ I due passano un weekend d’amore a Madrid

Elodie e Andrea Iannone passano un weekend a Madrid: i due si vivono la quotidianità scambiandosi abbracci e baci affettuosi…

Se quest’estate è stata segnata dalla rottura di moltissime coppie storiche, una fra tutte ovviamente quella composta da Ilary Blasi e Francesco Totti, ai mesi estivi si deve però anche lo sbocciare di nuovi amori. Uno fra tutti è molto chiacchierato, si tratta della coppia composta dalla bellissima cantante Elodie e dal pilota Andrea Iannone. I due sono stati pizzicati da Chi intenti a scambiarsi baci ed effusioni in una weekend d’amore a Madrid. Nelle foto i due passeggiano per le città della capitale spagnola mano nella mano: lui poi l’abbraccia, la stringe forte a sé e le dà un bacio appassionato.

Amici 2022, brano di Liner copia Elodie? /La replica alla 'teoria' di Tommy é piccata

Entrambi hanno avuto relazioni tormentate, lei con il celebre cantante rapper Marrakesh, lui invece prima con Belen Rodriguez, poi Giulia De Lellis, ora però, finalmente sembrano aver trovate la serenità. Cosi i due hanno passato questo weekend insieme, nelle foto si mostrano famigliari più che mai, intenti a viversi nella quotidianità fatta di consuetudini, abbracci e tanti baci. A dimostrazione di quanto la loro relazione sia seria i due hanno anche deciso di debuttare insieme sui social: si trovavano in un ristorante a Madrid, il Fanatico, con degli amici, e hanno deciso d’immortalare il momento con un bel selfie di coppia. Eccolo:

Marracash: "Elodie? Non c'è nulla di male nel lasciarsi"/ "Madame è interessante..."

Dopo il weekend d’amore con Andrea Iannone, Elodie, è volata subito a Roma per ritirare un premio prestigioso…

È così che dopo aver sancito la loro relazione, e dopo aver passato un weekend di amore e vacanza a Madrid, Andrea Iannone ed Elodie sono tornati ai loro impegni lavorativi. La bella cantante, in particolare, ha preso il primo aereo diretto a Roma per ritirare un premio davvero prestigioso… Di cosa si tratta? È il Premio Speciale WiCA 2022 (Women Cinema Award), dato in occasione della Festa del Cinema di Roma.

Il premio, dedicato alle donne iraniane, è stato dato proprio a Elodie per il suo “talento artistico espresso nella sua prova di esordio”, dunque nel film Ti mangio il cuore per la regia di Pippo Mezzapesa. Nel film Elodie interpreta Marilena, un’incredibile donna, autonoma, consapevole e padrona del proprio destino. La cantante ha voluto sancire, e condividere con i propri follower, l’importante momento. Su Instagram ha infatti pubblicato la foto con il premio e, ironicamente, ha commentato: “Il primo non si scorda mai”. Ecco il post:

Elodie e Andrea Iannone/ Prima foto di coppia sui social: insieme a Madrid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)













© RIPRODUZIONE RISERVATA