Elodie e Andrea Iannone sempre più innamorati/ Le vacanze in Sardegna tra baci e relax

Elodie e Andrea Iannone, l’estate 2023 all’insegna dell’amore e della complicità

La cronaca rosa unisce e separa, imperversa tra rumor, indiscrezioni e spesso e volentieri notizie riferite a rotture. Ma in uno scenario sempre più condito da voci su dissidi e incomprensioni sentimentali, c’è anche spazio per tenere liason che procedono a gonfie vele. Un esempio lampante è rappresentato dal rapporto tra Elodie e Andrea Iannone; la loro storia ha visto la luce circa un anno fa e da allora, a dispetto di un certo scetticismo tra gli addetti ai lavori, giorno dopo giorno hanno coltivato un amore che sembra sempre più luminoso.

Elodie, la dolce dedica per il compleanno di Andrea Iannone/ "Come è bello vivere con te, ti amo"

Gli ultimi dettagli sulla relazione tra Elodie e Andrea Iannone – nel merito di un procedere sempre più florido – arrivano dagli scatti pubblicati da Chi. Il settimanale ha raccontato con alcune foto la breve vacanza in Sardegna della cantante e del motociclista. Sorrisi, teneri abbracci e tanta complicità; sono tutti aspetti evidenti e deducibili dalle immagini all’insegna di sole, mare e relax. Gli scatti arrivano poco dopo il compleanno di Iannone – avvenuto lo scorso 9 agosto – con Elodie che si lasciò andare ad un messaggio di auguri sui social che testimonia ulteriormente la passione vigente tra i due: “Come è bello vivere con te, auguri amore mio. Ti amo!”.

Beatrice Venezi critica Elodie: "Rappresenta il corpo della donna in modo poco elegante"/ "A lei preferisco…"

Andrea Iannone, dall’amore per Elodie al ritorno in pista: i 4 anni di squalifica prossimi alla scadenza

Stando a quanto scrive il settimanale, le vacanze in Sardegna tra Elodie e Andrea Iannone sono nate dal pretesto della Red Valley Festival di Olbia, al quale ha partecipato appunto il motociclista. Per quest’ultimo la gioia sentimentale potrebbe presto essere arricchita da una nuova soddisfazione di carattere sportivo e professionale. Reduce da 4 anni di qualifica, Andrea Iannone sarebbe prossimo a riprendere l’attività agonistica.

Andrea Iannone – dopo la squalifica di 4 anni – potrebbe tornare in pista il prossimo mese di novembre. Solo allora infatti si esaurirà la sanzione che lo ha obbligato a salutare l’attività agonistica mettendo dunque a repentaglio la sua florida carriera professionale nell’ambito del motociclismo. In attesa dunque di riprendere le redini della sua passione, si gode la bellezza dell’amore per Elodie che, come il suo compagno, presto ritornerà ed essere impegnata a tempo pieno con i suoi programmi musicali.

Elodie, le foto al mare fanno impazzire il web/ I progetti estivi con Andrea Iannone e le critiche su…

© RIPRODUZIONE RISERVATA