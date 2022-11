Elodie e Andrea Iannone sempre più innamorati/ “Non si nascondono più”

Elodie e Andrea Iannone coccole e baci infuocati: pizzicati dai fotografi

Elodie e Andrea Iannone sono stati paparazzati a Milano dal settimanale Oggi; la coppia che ormai non si nasconde più dai paparazzi, sembra premere sull’acceleratore. La cantante, tempo addietro, aveva dichiarato su Marracash: “Un prossimo fidanzato non sarà mai all’altezza” ma le cose non sembrano essere più così.

Elodie prende per la maglietta il pilota e gli dà un bacio passionale e malizioso, lui si distrae con la presenza dei paparazzi ma la cosa non lo turba particolarmente. I due passeggiano per le strade di Milano e poi partono con la Porsche dell’ex campione MotoGP per recarsi a Lugano, a casa di lui. La cantante si è trasferita lì per stare insieme al suo nuovo amore e sembra, stando alle parole del settimanale Oggi che ci siano “altri segnali incoraggianti: un weekend insieme a Madrid e un passaggio a Vasto, in Abbruzzo, città di Iannone, per le presentazioni di amici e parenti. Un amore che ha messo il turbo“.

Elodie su Andrea Iannone: “Ci diamo il tempo di conoscerci”

Si direbbe che dall’intervista a Domenica In in cui Elodie parlava di “tempo per conoscerci”, le cose tra la cantante e Andrea Innone siano decollate sempre di più. Nel salotto di Mara Venier, l’ex allieva di Amici aveva confermato i rumor sulla frequentazione con l’ex pilota.

Elodie alla conduttrice ha svelato: “Con Andrea mi frequento da due mesi, non ricordo la data precisa, ma cerco di fare le cose da adulta, con calma. Pian pianino ci diamo il tempo di conoscerci”. Mara Venier ha poi chiesto alla cantante cosa la affascinasse in un uomo: “Mi affascina la genuinità, una persona onesta. Le persone genuine e oneste che cercano di farmi stare bene” risponde sicura Elodie, che sembra aver trovato queste caratteristiche in Andrea Iannone.

