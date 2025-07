Elodie e Andrea Iannone sono in crisi: "Lui si sente trascurato dal lavoro della cantante"

Alta tensione tra Elodie e Andrea Iannone, nelle ultime ore è esplosa una nuova bomba nel mondo del gossip. L’esperta Deianira Marzano ha fatto il punto sulla coppia formata dal pilota di Moto GP e la nota cantante romana lanciata da Amici. Tra i due ci sarebbe infatti una crisi in corso, con il pilota che si sentirebbe abbastanza trascurato dalla storica fidanzata, con la quale si vociferava di matrimonio e famiglia allargata negli ultimi mesi, ma tutto questo potrebbe rimanere un miraggio.

“Nonostante si vedano insieme, si vocifera di una crisi tra di loro. Lui si sente trascurato dal lavoro di lei” ha spiegato Deianira ai suoi follower su Instagram. A confermare il tutto ci ha pensato anche il collega Amedeo Venza, che nelle sue Stories di Instagram ha semplicemente scritto: “Crisi nerissima tra Iannone ed Elodie“. E ovviamente non sono mancate le reazioni preoccupate dei fan della coppia.

Elodie e Andrea Iannone, la coppia esce allo scoperto?

Adesso la palla passa ai due diretti interessati Elodie e Andrea Iannone, la cantante e il pilota di recente hanno confermato la bontà del loro rapporto, come accaduto in alcune interviste concesse dalla stessa artista romana. La Di Patrizi ha ammesso di augurarsi che Iannone possa essere la persona giusta con la quale costruire un domani una famiglia speciale. Una curiosa indiscrezione riguardo alla presunta crisi è stata riportata dal quotidiano Il Mattino, che ha svelato come l’inserimento della canzone di Marracash Niente canzoni d’amore nella data a San Siro di Elodie abbia giocato a loro sfavore:

“Lei l’ha inserita nella scaletta del suo concerto a San Siro l’8 giugno, mentre il 25 giugno sempre nello stadio milanese l’ha cantata Marracash. Tanto è bastato ad accendere la fantasia del popolo del web” la suggestiva indiscrezione lanciata dal quotidiano.