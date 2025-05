Elodie e Andrea Iannone pronti al grande passo?

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone procede senza intoppi e, nei prossimi mesi, i due potrebbero anche decidere di coronare il tutto con il matrimonio. Chiusa la storia con Marracash, Elodie ha trovato in Iannone l’uomo con cui aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Dopo varie voci e indiscrezioni, la coppia è uscita ufficialmente allo scoperto nel settembre del 2022 e, da allora, non si sono più lasciati vivendo il rapporto soprattutto lontano dai riflettori.

L’uno la spalla dell’altra, si supportano in tutti i loro lavori ma cercano di proteggere la loro privacy condividendo sui social anche pochissimi contenuti di coppia se non in occasioni davvero speciali. A Cannes dove è stata protagonista indiscussa, ha avuto il supporto da lontano del fidanzato che non perde mai occasione per incoraggiarla e ammirarla in tutto ciò che fa. Proprio al ritorno da Cannes, un dettaglio presente sulla mano della cantante ha fatto pensare ad un imminente matrimonio.

Elodie e Andrea Iannone: spunta un vistoso anello

Secondo quanto si legge sul settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 28 maggio 2025, Elodie e Andrea Iannone potrebbero presto convolare a nozze. “Al dito di Elodie c’è un anello non avvistato prima. Non lo aveva sul red carpet del film Fuori al Festival di Cannes pochi giorni fa. Si direbbe una fedina. E troneggia sul suo anulare sinistro. Potrebbero esserci progetti in arrivo. Matrimonio in vista?“.

Parlando di matrimonio e figli, lo scorso luglio, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, aveva detto: “Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli. Sul matrimonio non so, dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa. Adesso c’è il matrimonio di mia mamma e poi vedremo“.

