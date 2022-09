Elodie e Andrea Iannone stanno insieme?/ La reazione di Marracash

Elodie e Andrea Iannone, impazza il gossip dell’estate

Elodie e Andrea Iannone stanno davvero insieme? Impazza il gossip dell’estate, anche se i fan la vorrebbero ancora con Marracash. Proprio così, durante l’estate 2022 mentre in radio risuonava la super hit “Tribale” regalando alla cantante di Amici un altro importante successo, il mondo del gossip è tornato ad occuparsi della sua vita sentimentale. Dopo la fine della lunga storia d’amore con Marracash, ci sarebbe un nuovo uomo nella vita della bella cantante. Di chi si tratta? Di Andrea Iannone, il campione di moto ed ex concorrente di Ballando con le Stelle. I due sarebbero stati visti insieme prima in Puglia e poi in Sardegna dove hanno trascorso insieme le vacanze estive.

Stando a quanto riportato da The Pipol Gossip, Iannone sarebbe rimasto talmente colpito e affascinato da Elodie da non staccarle per un attimo gli occhi di dosso. “Alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari” – si legge sul sito.

La notizia di un flirt tra Elodie e Andrea Iannone impazza da settimane e arriva dopo le dichiarazioni che la cantante di “Tribale” ha fatto ne L’intervista rilasciata a Pietro Gomez. Durante l’intervista, infatti, la cantante senza girarci troppo intorno ha dichiarato di essere ancora perdutamente innamora di Marracash: “io sono ancora innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”. Non solo, la cantante ha ripercorso l’inizio della storia d’amore con il rapper dicendo: “è una persona molto importante per me, se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui. Nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di Marracash”.

Anche Marracash poco dopo le rivelazioni della ex dalle pagine del Corriere della Sera ha dichiarato: “come ho già detto, il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto”.











