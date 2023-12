Elodie e Annalisa fondono le voci, fan in visibilio!/ Le reazioni al duetto delle ex Amici

Amici, Elodie e Annalisa si uniscono in un duetto speciale: il video é virale nel web!

Elodie chiude in grande stile il suo tour made in Italy e nei palazzetti dello sport, con uno spettacolo in duetto tra ex Amici, con Annalisa. L’occasione che le storiche allieve cantanti ad Amici di Maria De Filippi hanno per esibirsi in un duo inaspettato é la data di concerto che Elodie registra al Mediolanum Forum di Assago, di cui le immagini del duetto della ex fidanzata di Marracash e Annalisa fa, ora, incetta di interazioni nel web.

La cantante romana, Elodie, complici le vibes natalizie nell’aria nel milanese dona quindi emozioni al cardiopalmo con la sua esibizione all’insegna dell’empowerment femminile con Annalisa, scrollandosi di dosso il pregiudizio dell’occhio pubblico che vedrebbe le due ex Amici delle “acerrimo nemiche” nell’industria della musica made in Italy. Mentre i loro nomi competono nei bilanci di fine anno tra le classifiche di vendita in musica, Elodie e Annalisa fondono le loro ugole nell’ultima data del tour della cantante romana.

Il medley di Elodie e Annalisa, made in Milano

Le due regine del pop very italian si esibiscono sulle note di “Mon Amour“, tormentone estivo di Annalisa, e poi con “Ciclone” ,uno dei grandi successi di Elodie, per un medley tutto en rose! Gonna rossa asimmetrica con spacco per la prima e un outfit in body e pantaloni a vita bassa per l’altra, le due ex Amici cantano e incantano l’occhio pubblico dentro e fuori il palazzetto, anche con le immagini in video del loro duetto che é ora virale nel web.

Il duetto più virale del momento, online, può dirsi un manifesto di solidarietà oltre che di collaborazione femminile, un evento nell’evento più unico che raro nel mondo dello starsystem. Annalisa, visibilmente emozionata, mostra gratitudine rilasciando un saluto di ringraziamento a Elodie per l’invito, e registra l’auspicio che questo duetto sia solo l’inizio di una lunga serie di collaborazioni.

Accade mentre per la quota Amici 23 Ayle vince la sua sfida…

ragazzi abbiamo avuto davvero elodie e annalisa live insieme non è un'allucinazione collettiva IL POP ITALIANO È SALVO pic.twitter.com/EzveASwaHs — alessandro (@cabellosversion) December 9, 2023

“Ragazzi, abbiamo avuto davvero Elodie e Annalisa live insieme… non è un’allucinazione collettiva…IL POP ITALIANO È SALVO!”, si legge nel frattempo tra i commenti social più aggreganti nel web, sull’evento milanese targato Amici di Maria De Filippi.











