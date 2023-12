Elodie è bisessuale?/ La ‘teoria’ di Fabrizio Corona: “Tante amanti celebri e famose…”

Elodie, dalla ‘querelle’ con Gino Paoli alle rivelazioni di Fabrizio Corona

Il mondo del gossip nel corso degli anni ci ha abituati a clamorosi retroscena, smentite poderose e strafalcioni stravaganti. Tante verità ma anche altrettante ‘architetture’ fantasiose, che sia per ottenere visibilità o semplicemente per informazioni errate o travisate. Tra le ultime indiscrezioni spunta il parere di Fabrizio Corona – riportato da Dagospia – in riferimento ad una delle artiste del momento: Elodie.

Dalla ‘querelle’ con Gino Paoli alle ‘accuse’ in ambito artistico; il nome di Elodie risulta particolarmente chiacchierato nell’ultimo periodo, soprattutto da chi forse non conosce bene il suo percorso nella musica e la sua gavetta che dicono tanto del suo valore, a dispetto del parere dei detrattori. Di recente ha però destato la curiosità dei fan non per questioni prettamente musicali, ma per quanto dichiarato da Fabrizio Corona in riferimento al suo orientamento sessuale.

Fabrizio Corona, il retroscena sui presunti trascorsi sentimentali di Elodie

“Tante sono state le amanti celebri e famosi di Elodie, nomi che mai vi potreste immaginare”, queste le parole di Fabrizio Corona – riportate da Dagospia – a proposito dei trascorsi sentimentali della cantante. Quest’ultima ha glissato sul tema, dedicandosi piuttosto a dare una spiegazione – come riporta il portale – sul senso della sua “fisicità esibita” che tanto sta facendo discutere tra opinioni favorevoli e contrarie.

L’intento di Elodie – argomenta Dagospia – come lei stessa ha spiegato, non sarebbe quello di esibire il suo fisico per destare il mero interesse maschile. Piuttosto, il volere dell’artista è quello di dimostrare alle donne come sia facile avere il controllo sulla propria sfera sentimentale. Effettivamente, basterebbe guardare al panorama internazionale per rendersi conto come la svolta artistica di Elodie appartenga ad un filone che – vedi Rihanna, Beyoncé e tante altre – esiste da tempo e riscuote particolare successo. In Italia siamo forse troppo abituati al canto d’altri tempi; l’ex volto di Amici, checchè se ne dica, è forse un’avanguardia che può fare solo bene alla cultura musicale italiana. Sull’orientamento sessuale di Elodie invece, diciamolo: alle porte del 2024, perché dovrebbe essere di pubblico interesse la sua preferenza?

