Elodie e Clara, come si vestiranno a Sanremo 2025?

Parte la gara al Festival di Sanremo 2025 e non è da escludere che possa nascere una sorta di sfida nella sfida all’Ariston, con Elodie e Clara pronte a regalare colpi di scena, così come le loro colleghe, riguardo alla scelta di look e abiti da sfoggiare in prima serata su Rai1. Già in passato Elodie, nelle sue varie partecipazioni, e Clara al suo debutto lo scorso anno, hanno attirato i riflettori, scatenando i commenti di pubblico e addetti ai lavori su social e giornali.

E anche quest’anno non saranno da meno, visto che Elodie e Clara si preannunciano due protagoniste nelle serate di Sanremo 2025 e i loro abiti non passeranno inosservati, per l’ex allieva di Amici sarebbero pronti degli abiti personalizzati che potrebbero portare le firme di Prada e Marni, insomma, niente di banale, outfit che indubbiamente ruberanno l’occhio, sarà difficile scucire il ruolo di miglior look alla romana, pronta come sempre a fare scintille.

Elodie e Clara look Sanremo 2025, atmosfere esclusive per la giovanissima

Elodie e Clara si preparano ad accendere i riflettori del look e degli abiti sul palco del teatro Ariston. Le due cantanti saranno sicuramente in grado di attirare il pubblico e stando alle anticipazioni riportate da Designerspace, vedremo degli abiti decisamente invitanti per entrambe le artiste, questo quanto filtra su Clara prima della presenza sul palco ligure.

“I suoi look avranno un’aura glaciale, giocando con tonalità e materiali ispirati al testo della canzone, che cita il Blue Klein, abiti da gala e atmosfere esclusive” si apprende riguardo al possibile look di Clara. Un look che sarà sicuramente in linea con le tendenze attuali e che darà grande risalto alla bellezze della cantante e attrice lanciata al grande successo dalla fiction Mare Fuori. Uno stile che sarà studiato per curare il contrasto evocativo con la canzone Febbre.

