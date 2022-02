Elodie e Davide Rossi sono fidanzati?/ Foto mentre si baciano, si abbracciano e…

Dopo la fine della storia con Marracash e una breve parentesi sentimentale con Davide Rossi, Elodie si definiva single. Spuntano però ora nuovi scatti di baci e coccole con l’affascinante marketing manager. “Ora come ora – aveva dichiarato Elodie durante una recente intervista per “Grazia” – ho solo bisogno di stare da sola con me stessa. E comunque che cosa significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che significa che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia…”.

Elodie, dunque, almeno interpretando le parole della dichiarazione, si definisce ufficialmente single dopo la fine dell’intensa storia con il rapper Marracash. Nel mezzo, solo una “parentesi” sentimentale. La cantante, infatti, era stata paparazzata con il marketing manager ed ex modello milanese Davide Rossi. Tra i due, insomma, sembrava essere iniziata una nuova liaison. Da novembre, però, non si era più saputo niente di loro, relegando dunque “il fatto” a semplice flirt, se non addirittura a mero gossip. A darne conferma anche il fatto che Elodie, per Capodanno era volata alle Maldive con la sorella Fey. Uno scoop del settimanale “Chi”, però, cambia nuovamente le carte in tavola…

Un fotografo, infatti, ha immortalato la coppia fuori da un ristorante milanese. I due sembrano decisamente più che semplici amici. Elodie e Davide Rossi si abbracciano, si guardano con passione, si abbracciano e, ciliegina sulla torta, si baciano. Domenica 6 febbraio, poi, nelle storie Instagram di Elodie Di Patrizi, è apparso uno scatto della mano di Davide che stringe il braccio di lei. Proprio all’altezza del suo tatuaggio a forma di cuore.

Un ritorno di fiamma? La gestione di un rapporto senza regole e definizioni come quello di cui parlava la cantante? O la conferma di una storia che, in realtà, non si è mai interrotta ma che è solo stata vissuta con molta discrezione? Lo scopriremo…

