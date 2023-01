Elodie e Iannone: bacio super hot a Milano/ Ma a Sanremo “spunta” Marracash…

Elodie e Andrea Iannone: passione per le strade di Milano

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone procede a gonfie vele. I due, dopo essersi incontrati in Puglia la scorsa estate hanno cominciato a frequentarsi ed ora la storia d’amore procede a gonfie vele. La coppia si frequenta tra Milano e Lugano. Il cantante e Iannone sono stati così pizzicati dal settimanale Chi che li ha sorpresi per le strade di Milano dove, dopo un pranzo, si sono lasciati andare ad un bacio passionale.

Nelle foto pubblicate sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 25 gennaio, Elodie sfoggia un sorriso radioso e, incurante di essere in pubblico, si lascia andare baciando il fidanzato che, a sua volta, si gode la sua compagnia. Mentre si gode la storia con Iannona, la Di Patrizi si sta preparando per il Festival di Sanremo dove potrebbe spuntare anche Marracash.

Elodie con una canzone sull’amore finito con Marracash?

Elodie è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo con il brano “Due” che parla di un rapporto complesso. Il ritorno di Elodie a Sanremo è uno dei più attesi e, stando a quello che riporta il settimanale Chi, sembrerebbe che il brano parli di un “rapporto complesso” e che potrebbe far riferimento alla storia finita con Marracash. L’ex allieva di Amici, con Marracash, ha vissuto una storia importante che, dopo vari alti e bassi, è finita.

Sul palco del Teatro Ariston, dunque, Elodie canterà la fine del suo amore con Marracash? In attesa di scoprirlo, per il momento si gode la relazione con Iannone che potrebbe accompagnarla nella città ligure.

