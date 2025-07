Elodie e Iannone in crisi per Marracash? Deianira Marzano lancia uno scoop che preoccupa i fan della coppia.

L’estate 2025 fa scoppiare il gossip sulla storia d’amore di Elodie e Andrea Iannone che starebbero affrontando un momento difficile della loro relazione. La cantante e il pilota stanno insieme da circa tre anni ma nelle ultime settimane, i fan avrebbero notato un certo distacco tra i due al punto da far pensare ad una crisi profonda.Like mancati, vacanze lontane e foto in solitaria continuano ad insospettire i fan che si chiedono cosa stia accadendo alla coppia che, nelle ultime dichiarazioni rilasciate pubblicamente, aveva sottolineato di essere innamorata e legata.

Come se non bastasse, a preoccupare i fan sarebbe nuovamente la presunta presenza di Marracash nella vita della cantante, ex fidanzato storico di Elodie. “Nonostante si vedano, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei”, fa sapere Deianira Marzano sui social.

Elodie e Iannone: la mamma di lei al concerto di Marracash

Andrea Iannone ed Elodie, da settimane, non si mostrano insieme e, allo stesso tempo, non commentano le varie voci di gossip preferendo ignorare il tutto. Da giorni, tuttavia, la presunta crisi della coppia sta dominando i vari siti di gossip che riportano indizi e notizie varie. Ad alimentare il tutto è l’ultima indiscrezione riportata da Deianira Marzano.

Secondo l’esperta di gossip, infatti, la mamma di Elodie avrebbe partecipato al concerto dell’ex genero, Marracash. Deianira non aggiunge alcun dettaglio ma la presenza della mamma di Elodie al live del rapper ha scatenato ulteriormente il gossip. Per ora, tuttavia, le varie voci sulla crisi della coppia non sono affatto confermate e i fan sperano che tutte le notizie di gossip risultino infondate.