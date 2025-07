Elodie dietro la crisi 'nerissima' con Andrea Iannone spunta il ritorno di fiamma con Marracash: indizi, rumor e gossip sempre più acceso

Elodie e Andrea Iannone in crisi nerissima: e spuntano i presunti motivi della rottura

Da giorni non si parla altro che della presante crisi tra Elodie ed Andrea Iannone. Solo qualche settimana fa la loro storia d’amore procedeva a gonfie vele e la cantante in alcune interviste si era sbilanciata parlando di matrimonio e del desiderio di avere dei figli in un prossimo futuro. Ed invece da un paio di giorni, la coppia è al centro di rumor sempre più insistenti che parlano di crisi nerissima. A lanciare lo scoop bomba per primi sono stati gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, con quest’ultima che sottolineava anche i presunti motivi della rottura.

Secondo l’esperta di gossip, infatti, pare che alla base della crisi tra Elodie ed Andrea Iannone ci sia il troppo lavoro di lei, troppi impegni lavorativi tra concerti e tour con il pilota di MotoGP che si sentirebbe trascurato. E non è tutto perché adesso, sempre Deianira Marzano, riporta un altro clamoroso rumor che se è vero sarebbe incredibile: pare infatti che dietro la crisi con Andrea Iannone ci sia il ritorno di fiamma di Elodie con Marracash. I due artisti sono stati insieme dal 2019 al 2021 e la loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia di fan.

Ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash? “Si sono scritti e per questo è nata la crisi con Andrea Iannone”

È il ritorno di fiamma con Marracash il motivo principale della crisi nerissima tra Elodie ed Andrea Iannone? L’esperta di gossip riporta una segnalazione che alimenta il dubbio secondo la quale Elodie e Marracash si stanno riavvicinando addirittura si sarebbe scritti e per questo Andrea Iannone sarebbe andato su tutte le furie. E non è tutto perché successivamente è venuta fuori un’altra segnalazione: la madre di Elodie è stata avvistata al concerto di Marra a San Siro. Insomma ci sono alcuni indizi e segnalazioni che lasciano presupporre che si sia riaccesa la scintilla tra Elodie e Marracash, ma al momento si tratta solo di rumor ed indiscrezioni dell’estate. Altri infatti assicurano che tra la cantante ed Iannone ci sia stata solo una lite passeggera e prova ne è che i due sono stati immortalati insieme.