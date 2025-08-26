Elodie e Irama insieme per un singolo dal titolo ‘Ex’ in uscita venerdì: bruceranno sul tempo Annalisa e Marco Mengoni

La musica italiana quest’estate non ha prodotto alcun tipo di tormentone e il motivo è presto detto: stagnazione creativa. Ci sono sempre i soliti autori a scrivere le canzoni, gli stessi produttori, ed ecco che i brani si assomigliano tutti quanti e il pubblico non riesce a cantare un solo motivetto, aspettando i prossimi duetti e le prossime canzoni che accompagneranno la fine dell’anno corrente.

Sanremo 2026, Al Bano si scaglia contro Amadeus e Carlo Conti/ “Devo passare gli esami con loro?”

Elodie e Irama sono stati beccati insieme su un set: cosa bolle in pentola? Che stiano lavorando a un singolo da lanciare nei prossimi giorni al fine di mettere i bastoni tra le ruote ai loro illustri colleghi? Esattamente questo: il loro singolo si chiama ‘Ex’ ed esce prestissimo

Elodie e Irama lanciano il guanto di sfida ad Annalisa e Marco Mengoni

Proprio nelle ultime ore sono apparse sui social delle immagini di quello che potrebbe essere il backstage di un videoclip musicale con Elodie e Irama. Una collaborazione inedita che sta già facendo la felicità dei fan. Il loro singolo si chiama ‘Ex’, parla dell’amore che brucia l’anima, ed esce venerdì 29 agosto per Warner Music.

Sanremo 2026, i Big in gara: Carlo Conti tenta Tiziano Ferro/ Le clamorose idee per il Festival

Insomma, i due cantanti hanno deciso di bruciare sul tempo Annalisa e Marco Mengoni che se ne usciranno il 5 settembre con ‘Piazza San Marco’ e che promette di conquistare i primi posti delle classifiche delle piattaforme di streaming musicale. Peccato che se la dovranno vedere con il singolo dei loro colleghi usciti in anticipo sui tempi al fine di scuotere con la musica un sonnolento autunno.