Elodie e Marracash alla Prima della Scala di Milano/ Foto dopo la Tosca: “La scalata”

“La scalata”. È questo il ‘titolo’ che Marracash dà alla foto che lo vede elegantissimo tra le braccia di Elodie Di Patrizi, la sua fidanzata. Un titolo che assume un duplice significato, non solo, infatti, la scalata è quella fatta dai due insieme nella musica. Marracash fa infatti un gioco di paroloe, visto che lo scatto arrivare direttamente dalla prima del teatro alla Scala di Milano. Tra i tantissimi ospiti illustri di questo evento attesissimo – che trova anche il presidente Mattarella – ci sono anche loro, la coppia della musica più amata del momento, Elodie e Marra. Lui in abito nero, con trama damascata; lei come sempre bellissima, in abito lungo color oro e pettinatura anni ’20.

Elodie e Marracash, web impazzito per la nuova foto

Elodie e Marracash sono ormai una coppia consolidata, che ama mostrare sul web i momenti trascorsi insieme, soprattutto in eventi importanti come quello di questa sera. Alla Prima della Scala di Milano, ad ascoltare e guardare la Tosca di Puccini, tante le star della musica e dello spettacolo ma Elodie e Marracash sono di certo tra quelle che hanno attirato maggiormente l’attenzione. Gli scatti pubblicati sul web hanno fatto letteralmente impazzire i fan e non sono mancati i commenti di volti noti della musica. “Vabbè ciao ! Sembri Il Conte di Barona ammooooo” scrive il rapper Clementino; “Romance” scrive invece Elisa; e ancora “un lord!” scrive l’amico Gue Pequeno; “Spettacolo di donna!” scrive ancora Anna Pettinelli. Un fiume di complimenti, insomma, per la bellissima coppia.





