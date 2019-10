Elodie e Marracash, bacio hot/ Foto, “Vi state mangiando! Ancora un po’ di lingua…”

Elodie e Marracash più “calienti” che mai! I due protagonisti della scena musicale italiana continuano a regalare ai rispettivi fan momenti di intimità anche via social. In vacanza in quel di Zanzibar, Elodie ha postato uno scatto bollente insieme a Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo. I due in primo piano mentre si scambiano un bacio hot sulla spiaggia bianchissima che fa da sfondo alla foto romantica. I due cantanti, dunque, confermano di essere più uniti che mai, ribadendo come anche nel privato le cose procedano per il giusto verso. E l’ultimo scatto sembra non dover aggiungere altro, come ribadisce anche la cantante resa celebre dalla Scuola di Amici di Maria De Filippi, la quale nella didascalia si è limitata a commentare: “Niente da aggiungere”. Ovviamente non è mancato il commento ironico della sua dolce metà che ha prontamente replicato: “Zuzzus’” (“Sporco”, in napoletano), guadagnandosi i commenti divertiti dei follower e della stessa Elodie che ha però aggiunto anche l’emoticon di un cuore.

ELODIE E MARRACASH, IL BACIO HOT FA IMPAZZIRE I SOCIAL

Tra Elodie e Marracash il feeling è alle stelle, come dimostrato dall’ultimo scatto realizzato in vacanza a Zanzibar. Tra i commenti ad aver manifestato apprezzamenti per la coppia, tra emoticon di limoni ed altre di cuori. “Forse si può aggiungere qualche centimetro di lingua…”, ha commentato ironico Marco Maccarini, mentre un altro utente ha aggiunto: “Vi state mangiando”. “Oddio siete la coppia per eccellenza. Oddio oddio oddio!!”, commenta una follower della coppia, troppo emozionata alla vista dello scatto da non riuscire a trattenere l’entusiasmo. Ma la maggior parte dei commenti sembrano puntare l’attenzione proprio sulla lingua della cantante, ben visibile anche nella foto postata e che, come suggerisce lei stessa, non richiede nessun commento aggiuntivo. La coppia intanto continua a godersi ancora un po’ di meritato riposo tra le spiagge mozzafiato del posto, prontamente immortalate nelle varie Instagram Stories, lasciandosi circondare entrambi dal calore del popolo locale.

Visualizza questo post su Instagram Niente da aggiungere💕 Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 13 Ott 2019 alle ore 3:07 PDT





